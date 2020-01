Cizinci jsou žádanými nájemníky | E15.cz

V naší republice hledají cizinci bydlení stále častěji. Většinou chtějí bydlet v nájmu, hlavně v Praze nebo v Brně. S mezinárodními studenty se však stále častěji setkávají majitelé nemovitostí také v dalších univerzitních městech, jako je Plzeň, Olomouc, Zlín nebo Ostrava. To jsou data portálu Bezrealitky. Tento portál už běžně zaznamenává i inzeráty, u kterých je počet zájemců cizinců vyšší než Čechů.

O jaké cizince jde

Často se pochopitelně v řadách zájemců o bydlení setkáváme se Slováky. Hned po nich to jsou manažeři a podnikatelé z Německa, Polska, USA, Británie, Nizozemí, Francie nebo Ruska. Co se týče studentů, tak jsou to nejčastěji Španělé, Francouzi, Němci a Turci. Právě u studentů je nárůst největší – podle posledních údajů programu Erasmus jich přijede do Česka studovat každoročně přes 11 tisíc a jejich počet za poslední čtyři roky stoupl o 30 procent.

Cizinci jako nová příležitost pro majitele nemovitostí

Majitelé některých nemovitostí si mohou mnout ruce. Cizince totiž jejich vkus často nasměruje k domům či bytům, o které by Češi zavadili zcela výjimečně. Pouze pokud by byly pronajímány výrazně pod cenou.

„Američané nebo Britové například nemají problém pronajmout si rodinný dům se zahradou v dobré čtvrti za vysokou částku, což většina Čechů neudělá. Španělé zase hledají společenský život a nevadí jim nezrekonstruované byty. Francouzi jsou milovníci malých prostor, klidně i sklepů nebo půd, které mají genius loci. Nad panelovým sídlištěm pak rozhodně neohrnou nos Rusové, pro něž jsou ta česká svou kvalitou, bezpečím a dopravní dostupností často malým zjevením. Němci nebo Holanďané si ochotně připlatí za zeleň a klidné čisté okolí, případně dobrou dostupnost centra na kole,” vyjmenovává Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Čeští pronajímatelé jsou tolerantní

Čeští pronajímatelé nemovitostí jsou dlouhodobě tolerantními pronajímateli. Průzkum Bezrealitky také ukázal, že pokud mezi zájemcem a majitelem není vyloženě jazyková bariéra a má o zájemci dostatečné informace, nedělá mezi zájemci rozdíly. Podle Meyera bude Česko pro cizince atraktivní i v budoucnu. Z celé řady stávajících “nájemníků” se totiž mohou v následujících letech stát trvale bydlící.

Výrazným impulsem se může stát například brexit, na základě kterého celá řada občanů Evropské unie žijících nyní ve Velké Británii bude hledat nové útočiště a Praha se může stát jedním z preferovaných měst.