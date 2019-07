Co myslíte? Je reálné splácet hypotéku z pronájmu? | E15.cz

Ceny nemovitostí vytrvale stoupají, ale úroky hypoték jsou stále relativně nízké. Proto jste možná i vy přemýšleli nad tím, že by bylo zajímavé vypůjčit si na byt a hypotéku splatit z peněz inkasovaných za pronájem.

Vyplatí se to?

Sazba hypotečních úvěrů se stále pohybuje pod třemi procenty, což není tak moc, aby plán zaplatit zakoupený byt z pronájmu nebyl reálný. Na situaci je však třeba se dívat v dlouhodobém horizontu. Ve hře je velké množství faktorů, které se mohou v průběhu času měnit a odhady na několik let dopředu jsou vždy jen orientační a výhledové.

To se pochopitelně v plné míře týká i investice do nemovitosti. Pokud časem dojde ke zvýšení úrokových sazeb, zvýší se i množství peněz potřebných k pokrytí splátek, což znamená další zátěž rodinného rozpočtu. Odborníci se také shodují, že by se při kalkulacích mělo kvůli nenadálým situacím počítat s obsazeností 10 měsíců v roce.

“Pro každou větší investici podobného typu je vhodné provést pečlivou kalkulaci celkových nákladů a návratnosti investice. V tom vám může být nápomocen hypoteční poradce, který pomůže podle posledních aktuálních nabídek spočítat nákladovost hypotéky a poradí s výběrem nejvýhodnějšího úvěru,” říká Jan Steinbauer, výkonný ředitel společnosti Fingo.cz, která porovnává jednotlivé nabídky bank. Je také možné zde hypotéku rovnou za výhodných podmínek sjednat.hypotéku sjednat.

Existuje tedy nějaká hranice, kdy se dá říct, že se hypotéka na pronájem vyplatí?

Tady je podrobný příklad:

Lokalita - Praha

Cena nemovitosti - 4 miliony Kč

Velikost nemovitosti - 2+kk

LTV - 60 % Výše hypotéky - 2,4 milionu Kč

Doba splácení - 30 let

Úroková míra - 2,49 %

Měsíční splátka - 9 471 Kč

Další měsíční náklady - 950 Kč

Zisk z pronájmu - 13 000 Kč = + 4948 Kč

LTV - 80 %

Výše hypotéky - 3,2 milionu Kč

Doba splácení - 30 let

Úroková míra - 2,49 %

Měsíční splátka - 12 627 Kč

Další měsíční náklady - 950 Kč

Zisk z pronájmu - 13 000 Kč = - 7670 Kč

“Celkovou výši nájmu nelze brát jako čistý příjem, je nutné ji snížit o potřebné náklady. Provoz bytu je zatížen poplatky, pojištěním nebo náklady na opravy a údržbu bytu. Navíc nelze opomenout, že i svůj příjem z pronájmu bytu musíte zdanit,” říká Steinbauer z Fingo. Ne vždy je však investice do nemovitosti prostřednictvím hypotéky nejvýhodnějším způsobem zhodnocování prostředků. Neváhejte proto na Fingo.cz porovnat, jaké produkty aktuálně přinášejí nejvyšší sazby.