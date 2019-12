Hypotéka pro mladé problém s dostupností vlastního bydlení nevyřeší | E15.cz

Novela zákona o ČNB přináší takzvanou hypotéku pro mladé. Je otázka, zda zvýhodněná hypotéka pro zájemce do 36 let pomůže řešit neutěšenou situaci v přístupu k vlastnímu bydlení v ČR. Podle odborníků pomoci může, ale nikterak výrazně.

Součástí novely zákona o ČNB je i takzvaná hypotéka pro mladé. Jejím prostřednictvím by mladí lidé hypotéku až na sto procent hodnoty nemovitosti.

Jakákoliv snaha zjednodušit mladým přístup k hypotékám je vítána. V návrhu jsou pro žadatele o hypotéku do 36 let, upravena pravidla především v otázce LTV a scoringu bonity.

Jak to bude v praxi

Dále bude záležet i na ochotě bank žadatelům o hypotéku vycházet vstříc. I na to, že kdo využije možnosti zažádat si až o stoprocentní hypotéku, za to nejspíše zaplatí vyššími náklady na hypoteční úvěr. Novela zákona vyloženě neříká, že bude umožněno stoprocentní LTV.

Říká, že mladým žadatelům by bylo umožněno čerpat až o 10p.b v rámci LTV více, než u ostatních žadatelů. Čili bude záležet, kde bude strop LTV. Aktuálně je to sice až 90procentní LTV, ale u minima případů. ČBN je poměrně dost háklivá na zveřejňování informací v médiích, že pro mladé budou umožněny stoprocentní hypotéky

To, že u LTV by dle návrhu zákona měla být pro mladé hranice pro maximální LTV posunuta o deset procentních bodů, bude s velkou pravděpodobností znamenat poměrně znatelné navýšení v úrokové sazbě. A to se projeví na výsledné splátce. Bude to mít nejspíše dopad i do dalších regulovaných parametrů, jako je výše zadlužení vůči výši čistého příjmu.

V čem je problém

Podle odborníků nespočívá dnešní problém s dostupností vlastního bydlení ani tak v dostupnosti hypoték jako ve výši cen realit a chudé nabídce realit k prodeji za ceny úměrné výši příjmů tuzemských domácností.

Osobně zvýhodněnou hypotéku pro mladé vnímám spíše jako kosmetickou úpravu současných parametrů pro získání hypotéky či politické sbírání pozitivních bodů. Celkovou situaci pro dostupnost vlastního bydlení pro mladé totiž ani takto zvýhodněná hypotéka nevyřeší..

Chybějící koncepce bydlení

V Česku celkově chybí širší koncept dostupného bydlení. Nových bytů je málo a jsou často předražené. Situace by se proto měla řešit komplexněji. Nejen drobnými úlevami v podmínkách pro získání hypotéky.

Dostupnost bydlení nejen pro mladé je dnes výrazně nižší, než tomu bylo v minulých letech. Navíc ceny nemovitostí jsou v některých regionech velmi vysoké a jsou na úrovni cen nemovitostí v západní Evropě. Nicméně s tím faktem, že tomu neodpovídají české platy.

Problematika dostupnosti vlastního, ale i nájemního bydlení se měla řešit již dříve. Současné problémy jsou dle jejího názoru už jen vyústěním podcenění situace v minulosti. Shoduje se tak s názory ostatních odborníků, kteří poukazují zejména ve stavebním sektoru a s ním spojené legislativy. Avšak nejenom ve stavebním sektoru. Součástí problému je i neřešená penzijní reforma, která mnoho lidí přivedla k investování do takzvaných investičních bytů jako způsobu zajištění na stáří. I to je jedna z příčin raketového nárůstu cen realit.

Bydlet čin nebydlet

Na otázku, zda zájemci o hypotéku mají čekat na to, až vstoupí v platnost novela zákona o České národní bance, což může trvat rok i déle, nejsem zastáncem přístup ve smyslu – zda je výhodnější s vlastním bydlením čekat, zda se situace zlepší, nebo ho řešit hned. Důvod je v tom, že nikdo nikomu s určitostí neřekne, jak se bude realitní nebo hypoteční trh vyvíjet třeba i jen v několika málo budoucích měsících.

Jediné, co lze s určitou pravděpodobností dnes na adresu chystaného zákona říci, je to, že přinese možné úlevy pro klienty, ale nejspíš s sebou přinese i mírný nárůst sazeb.

Proto doporučuji hypotéku řešit v momentě, kdy je třeba řešit vlastní bydlení. Zdůrazňuji ale podmínku, aby žadatel o hypotéku měl dostatek vlastních financí na 80 procent, případně 90procetní LTV a i dostatečné příjmy, aby splnil limity pro výši čistého příjmu vůči výši zadlužení dané Českého národní bankou. A to nejen proto, aby na hypotéku dosáhl, ale aby ji i dokázal bezpečně splácet.

Autorka je hypoteční a úvěrovou analytičkou skupiny Partners.