Některé banky mírně navýšily úrokové sazby. Skončí levné hypotéky? | E15.cz

Na bankovním trhu jsou letos na podzim vidět dvě tendence. Ochlazení trhu s hypotečními úvěry a zvyšování úrokových sazeb. Bankám se zprvu nechtělo hypotéky zdražovat, už tak zájem o ně upadl. Na vině jsou i přísnější podmínky, které přineslo loňské doporučení České národní banky.

Úroky narostly o 0,1 až 0,2 procenta

Přes jisté zdráhání ale hypoteční sazby stejně poskočily. Všímá si toho například Lukáš Komínek, analytik portálu Hyponamíru.cz. „Už na začátku října zvedly úrokové sazby čtyři banky. Komerční banka a UniCredit Bank zvýšily sazby o 0,2procentního bodu. Česká spořitelna a Raiffeisenbank o 0,1procentního bodu,“ dodává.

Při stanovování úrokových sazeb u hypoték je pro banky klíčový ukazatel výše střednědobých úrokových sazeb na mezibankovním trhu. U nich došlo v posledních dvou měsících k poměrně výraznému růstu. „Není proto divu, že se našly první banky, které posunuly sazby u hypoték výše. Pokud mezibankovní sazby zůstanou na dosažených úrovních nebo dokonce ještě povyrostou, může to vést k dalšímu růstu sazeb i u hypoték. Tento scénář určitě nelze vyloučit, protože korunové mezibankovní sazby jsou stále ještě pod úrovněmi, které by odpovídaly základním parametrům české ekonomiky,“ vysvětluje Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Nahoru, dolu, nahoru

Vývoj na hypotečním trhu je ovšem dvousečný. Na jaře úrokové sazby rostly, ale od té doby zase postupně klesaly. Bankovní rada České národní banky naposledy zvedala sazby letos v květnu, a to z 1,75 na 2 procenta. V září na letošním šestém zasedání ponechala sazby na stávající úrovni. Do konce roku se o nastavení sazeb bude rozhodovat ještě dvakrát a případné zvýšení základních sazeb se může promítnout do úročení hypoték. Nejistota se promítá i do zájmu o hypotéky.

„Zájemců o financování je méně, především pro mladé rodiny s dětmi se v některých regionech Česka stalo vlastní bydlení nedostupným. Na tuto situaci jsme zareagovali tak, že téměř celé toleranční pásmo, které máme podle doporučení k dispozici pro poskytování úvěrů s vyšším LTV, jsme vyhradili právě pro tyto skupiny lidí. Mladí mohou mít jen těžko naspořeno tolik, aby dnes dosáhli na vlastní bydlení, a ne vždy se mohou spolehnout na pomoc rodiny,“ vysvětluje Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Raiffeisen stavební spořitelna nyní například nabízí úvěr se zajištěním nemovitostí HYPOsplátka s úrokovou sazbou 1,89 procenta. „Výhledově se nedomníváme, že by došlo ke strmému navyšování úrokových sazeb úvěrů, spíše naopak. Je to dáno jak oslabením poptávky po úvěrech ze strany žadatelů, tak silným konkurenčním prostředím na finančním trhu,“ upřesňuje Lenka Molnárová.

Měsíčně o 300 korun navíc

Ačkoli se současné úrokové sazby navýšily jen nepatrně, na splátkách to lidé pocítí. Například u třímilionové hypotéky se splatností 25 let při růstu úrokové sazby z 2,3 na 2,5 procenta domácnost zaplatí každý měsíc přibližně o tři stovky navíc.

„V příštích šesti měsících očekávám nanejvýš pozvolný růst úrokových sazeb hypoték. Banky budou přistupovat k navyšování sazeb jen velmi opatrně. Jak moc sazby změní, bude záviset na dalším vývoji zájmu lidí o hypotéky a rozhodnutí centrální banky o nastavení základních úrokových sazeb,“ uvádí Lukáš Komínek.

Kdo nyní o hypotéce uvažuje, měl by si podle Lukáše Komínka „zarezervovat“ současnou nízkou úrokovou sazbu „Jakmile získá žadatel od banky závaznou nabídku hypotéky, má většinou jeden měsíc na rozmyšlenou. Až do podpisu úvěrové smlouvy banka garantuje navrženou úrokovou sazbu. Po podpisu smlouvy jsou obvykle až dva roky na čerpání hypotéky. Pokud začne čerpání až na konci této lhůty, nemusí se klient trápit případným růstem úrokových sazeb hypoték,“ uzavírá.