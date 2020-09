Koronavirová krize hýbe s cenami elektřiny. Šetří jen některé domácnosti | E15.cz

Dolu a zase nahoru. Takový výkyv prodělala v posledních měsících cena elektřiny obchodovaná na energetických burzách. Silová elektřina se ještě vpředvečer nástupu pandemie, tedy kolem 11. března, prodávala za cenu přes 45 euro za megawatthodinu. O pár dní později výrazně zlevnila a stála 38 euro. Později začala opět růst a dosáhla znovu svých předkoronavirových hodnot.

„Poslední tři měsíce je cena silové elektřiny poměrně stálá, základní kontrakt na příští rok se drží většinou pod hranicí 45 euro za megawatthodinu,“ upřesňuje Jan Gavor, analytik společnosti ENA.

Zlevnění přichází pozvolna

Cena, za níž dodavatelé elektřinu nakoupí, je přitom rozhodující. Podle její výše pak nastavují ceníky pro odběratele z řad firem i domácností. Svoji roli hraje i nákupní strategie, marketing a pochopitelně i marže, kterou si dodavatelé účtují.

Většina dodavatelů uplatňuje konzervativní nákupní strategii, kdy energii nakupuje na velkoobchodních trzích postupně a dopředu. Ceníky tak pohyby cen na burze reflektují se zpožděním.

„Pokud by stávající trend nízkých cen na burzách pokračoval lze předpokládat, že se v koncových cenách spotřebitelů projeví v řádu několik měsíců. Kdy, to zatím nedokážeme říct. Záleží také na kurzu koruny, na konkurenci i na vývoji ekonomické situace,“ uvádí Hana Novotná, tisková mluvčí společnosti Bohemia Energy.

Rozhoduje i kondice ekonomiky

Na to, že cena elektřiny je úzce provázána s kondicí ekonomiky a s vývojem pandemie koronaviru upozorňuje i šéfredaktor serveru Elektřina.cz Arsen Lazarević. „Při propuknutí koronaviru přestaly firmy vyrábět, spotřeba elektřiny prudce klesla. Poté se uvolňovalo a podniky najížděly na svůj obvyklý provoz. Podle dat společnosti ČEPS byla v červnu spotřeba elektřiny jen o 1 až 2 procenta nižší než před rokem ve stejném období. Další vývoj spotřeby bude záviset na tom, zdali firmy budou chtít dohnat výrobní ztrátu a na intenzitě topné sezóny,“ doplňuje.

Jiří Gavor pak upozorňuje, že ekonomika se z koronaviru ještě plně nevzpamatovala a další komplikace by případně ještě mohly nastat. „Za této situace nečekám, že by v nejbližší době tržní ceny elektřiny narůstaly,“ dodává.

Ušetří, kdo se zajímá

Podle Markéty Witoszové, analytičky portálu Ušetřeno.cz ale do budoucna nelze očekávat ani výrazné zlevňování u jednotlivých dodavatelů. „V dlouhodobém horizontu se očekává, že elektřina bude neustále zdražovat a to více, než je inflace,“ konstatuje a dodává: „V závěru roku 2019 většina dodavatelů zdražovala. V roce 2020 postupně společnosti přišly s novými retenčními a akvizičními ceníky, které ještě zvýšily rozdíl mezi tím, kolik zaplatí běžný klient, který nic neřeší, a kolik ten, jenž se o celou problematiku zajímá a hledá to nejvýhodnější řešení.“

Jinými slovy, dodavatelé prostor pro zlevnění elektřiny v některých případech mají, záleží ale na jednotlivých nabídkách. „Dodavatelé mají prostor k mírnému zlevnění, využívají jej ale většinou pro akční nabídky či naopak k retenci zákazníků. Větší pohyb bude ke konci roku a bude záviset na dalším vývoji na trzích,“ vysvětluje Jiří Gavor.

Z pohybu cen elektřiny na velkoobchodních trzích tak nyní těží hlavně zákazníci, kteří se zajímají o ceníky a neváhají s dodavateli vyjednávat. Druhou skupinou jsou pak odběratelé, kteří se rozhodli opustit pomyslnou jistotu ceníků a nakupují elektřinu za velkoobchodní ceny. „Pro ně platí, že se prodejní koncové ceny budou chovat přesně tak, jaká změna proběhne na velkoobchodním trhu a jak se bude vyvíjet kurz koruny. Dojde-li ke snížení, pak u tohoto typu produktů dojde stoprocentně ke snížení prodejních cen,“ říká Hana Novotná.

Obrat může přinést druhá vlna

V současnosti, kdy dodavatelé nakupují na velkoobchodních trzích elektřinu na příští rok, může s cenami elektřinami zamíchat druhá vlna koronaviru. „V případě, že dojde k restriktivním opatřením a firmy přestanou vyrábět, může cena silové elektřiny znovu prudce poklesnout,“ uzavírá Markéta Witoszová.