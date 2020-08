Polovina prázdnin je pryč. Změňte dodavatele a připravte se na topnou sezónu | E15.cz

Léto je v mnoha oborech okurková sezóna, energetiku nevyjímaje. Dodavatelé stále ještě nakupují elektřinu, kterou budou domácnostem a firmám prodávat příští rok a pozvolna chystají nové ceníky. Podle některých prognóz by elektřina i zemní plyn mohly s nástupem podzimu zdražit.

Změnám vévodí leden

Je pravdou, že co se týká počtu změn dodavatelů, nepatří letní měsíce k těm nejsilnějším. Podle statistik OTE ČR změnilo loni v srpnu dodavatele elektřiny kolem 22 tisíc domácností. Nejsilnější byl přitom leden, kdy k nové společnosti přešlo přes 63 tisíc lidí. I letošní leden zatím drží co do počtu změn dodavatelů rekord – k novému obchodníkovi přešlo přes 51 tisíc lidí. V červnu, tedy na začátku léta, to bylo necelých 25 tisíc domácností.

„Lidé mají v létě jiné starosti,“ vysvětluje pokles zájmu o změnu dodavatele v letních měsících Lukáš Paleček z projektu EnergetickáPoradna.cz. „O ceny energií se začínají opět zajímat s nástupem podzimu nebo na přelomu roku, což je doba, kdy většina dodavatelů oznamuje nové ceníky. Je ovšem třeba si uvědomit, že pokud mají smlouvu na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je zpravidla tříměsíční. Jinými slovy – na levnější dodávky budou čekat čtvrt roku,“ dodává.

Právo vybrat si svobodně dodavatele elektřiny spotřebitelé mají od roku 2006, dodavatele zemního plynu pak mohou měnit od roku 2007. Ročně této možnosti využijí desítky tisíc domácností. Například loni změnilo dodavatele elektřiny téměř 321 tisíc domácností, předloni to bylo 371 300 domácností. V případě zemního plynu přešlo k novému dodavateli loni téměř 213 tisíc domácností a v roce 2018 to bylo 261 300 domácností.

Vše začíná smlouvou

Lidé, kteří o změně dodavatele uvažují, by si ze všeho nejdříve měli zjistit, jaký typ smlouvy uzavřeli se stávajícím dodavatelem. „Někteří lidé si například neuvědomují, že mají sjednanou smlouvu na dobu určitou. Pokud pak takovou smlouvu předčasně vypovědí, může je čekat smluvní pokuta od stávajícího dodavatele za předčasné ukončení smlouvy,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest a doporučuje ze všeho nejdříve se informovat ohledně podmínek výpovědi smlouvy.

Dalším krokem je prostudování ceníků dodavatelů. Hlavní motivací pro změnu dodavatele totiž bývá úspora peněz (spolu s možností získat lepší obchodní podmínky nebo zajímavé bonusy). „Vedle ceny za odebranou energii je nutné vzít v potaz i stálý měsíční plat. Lidé by si měli ověřit, zda spolu s dodávkami energií náhodou nesjednávají – a nebudou tak platit – i další služby, jako třeba zámečníka či instalatéra. Případně je vhodné se zamyslet, nakolik tyto služby reálně využijí,“ dodává Lukáš Paleček.

Doba určitá a neurčitá

Současně je důležité se zajímat i o obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiné platby, které mohou být ve smlouvě zmíněné. Spolu s tím je třeba se rozhodnout, zda domácnosti bude vyhovovat smlouva na dobu určitou nebo neurčitou.

U smlouvy na dobu určitou dodavatel energií obvykle nabízí fixní smlouvu. V takovém případě se po určitou dobu, bez ohledu na vývoj cen na trhu, cena za odebrané energie nezmění. „To může být výhoda i nevýhoda, jelikož ceny mohou klesat i stoupat. K fixní ceně proto někteří dodavatelé přidávají službu garance ceny. Tedy pokud dominantní dodavatel v dané oblasti zlevní, dojde ke snížení i vaší ceny. Potíž je v tom, že není určeno, s jakou konkrétní nabídkou dominantního dodavatele bude cena srovnávána. Služba garance ceny je navíc často zpoplatněna a v konečném důsledku mohou poplatky na ni vynaložené přesáhnout úsporu,“ říká Eduarda Hekšová.

Při sjednání smlouvy na dobu určitou by si lidé také měli zkontrolovat, zda obsahuje ujednání o automatickém prodloužení jejího trvání. Podle takového ustanovení se smlouva prodlouží automaticky na další období, pokud ve sjednané době domácnost smlouvu nevypoví a nepřejde k jinému dodavateli.

Dvě možnosti změny

Při vyřizování změny dodavatele existují dvě možnosti. Smlouvu o dodávkách energií lze vypovědět přímo stávajícímu dodavateli a následně uzavřít smlouvu s nově vybranou firmou. Druhou možností je udělení plné moci novému dodavateli, který vše – včetně výpovědi – vyřídí na klíč.

Od nového dodavatele pak domácnost začne odebírat energie obvykle za jeden až tři měsíce, pokud je stávající smlouva sjednána na dobu neurčitou. „U smlouvy na dobu určitou je nutné ohlídat konkrétní termín výpovědi – zpravidla bývá uvedený ve smlouvě. V případě předčasné výpovědi smlouvy může hrozit od stávajícího dodavatele pokuta,“ uzavírá Eduarda Hekšová.