Daň z nabytí nemovitosti: Vše, co potřebujete vědět | E15.cz

Vláda schválila balíček daňových opatření, od něhož si slibuje rozpohybování trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého hlediska také zlepšení dostupnosti vlastního bydlení, míří do Poslanecké sněmovny. Poslední známá podoba zachovává daňové odpočty i u nových hypoték až do konce roku 2021.

Nečekaně rychle se nyní mimo jiných opatření ohledně zmírnění dopadů spojených s nouzovým stavem a koronavirem dostalo i na zrušení jedné z velmi diskutabilních až sporných daní – daně z nabytí nemovitých věcí. Co může tato změna v praxi přinést v oblasti financování bydlení?

Výše daně z nabytí nemovitých věcí v současné době činí 4 procenta a je splatná do 3 měsíců od nabytí nemovitosti. Pro kupující se jedná o významnou částku v řádu desítek až nižších stovek tisíc korun. Podle tohoto návrhu je zrušení daně platné i zpětně pro všechny, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví v prosinci 2019 a později. Kdo daň již zaplatil, může si požádat o vrácení přeplatku, který mu takto vznikne.

„Je třeba mít ale na paměti, že se zatím jedná o návrh zákona, který bude projednáván ve standardním legislativním procesu. Tedy ve třech čteních v Poslanecké sněmovně a v případě schválení i v Senátu. Naprosto přesné nastavení a dopady zákona budou jasné až po případném podpisu prezidentem České republiky,“ komentuje Jan Lener, ředitel komunikace firmy Broker Consulting.

Může zrušení daně z nabytí nemovistosti rozhýbat trh?

Trh s nemovitostmi kvůli pandemii Covid-19 dramaticky zpomalil a zrušení daně z nabytí nemovitosti může mít jistě pozitivní vliv na jeho opětovné rozpohybování. Otázkou ovšem je, jak rychlý a jak velký celkový efekt bude.

„Nesmíme zapomínat, že nemovitosti si lidé pořizovali ve výrazné většině případů za pomoci hypoték, nikoliv kompletní úhradou z vlastních zdrojů. A získat hypotéku nebude pro určitou část zájemců jednoduché. Problémy budou mít především ti, kteří pracují či podnikají v ohrožených odvětvích. Už teď se začíná zvyšovat nezaměstnanost a banky jsou a budou dál obezřetné v poskytování hypoték,“ míní Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust.

Naopak zrušení daňových odpočtů z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření podle Bečičky reálně prodraží pořízení novostaveb (kde se daň z nabytí nemovitosti neplatí), výstaveb a rekonstrukcí s pomocí úvěru.

Daň versus odečet

Zrušení daně je spojeno se zrušením možnosti uplatňovat si úroky zaplacené z úvěrů na bydlení jako nezdanitelnou část základu daně. Zjednodušeně řečeno poplatník si již nebude moci odečíst objem úroků zaplacených na úvěrech na bydlení z daní, takže se mu nevrátí 15 procent z této částky. „Celkově se může jednat o vyšší částky, než kolik činí daň z nabytí nemovitostí. Například při koupi nemovitosti za 2,5 milionu kupující ušetří okamžitě 100 tisíc na dani z nabytí, v průběhu následujících 30 let splácení ale ušetří dalších cca 155 tisíc na dani z příjmu,“ uvádí Václav Šimek, specialista na financování bydlení Freedom Financial Services. „Přesto pokud bych si měl vybrat, zda daň z nabytí zachovat nebo ji zrušit současně s daňovým odečtem úroků z úvěrů na bydlení, pak bych volil i tak zrušení daně z nabytí nemovitostí, protože ta jednorázová úspora na začátku je citelnější a pro kupující je to o komplikaci méně,“ dodává Václav Šimek.

Obdobný pohled na věc má i místopředseda Gepard finance David Eim: „Je rozhodně pozitivní, že kupujícímu zůstane v peněžence o 4 procenta kupní ceny více peněz. Byt za 5 milionů korun znamená ušetření 200 tisíc korun. To jsou slušné peníze. Ale jakési nedostatky v tom cítím. Samozřejmě hlavně v oblasti daňových odečtů po roce 2021.“

Příklady výše daně z nabytí nemovitosti a orientační daňové úspory na zaplacených úrocích (uvažovaná úroková sazba 3 %, průměr za dobu splatnosti úvěru)

Návrh zákona myslí prozatím i na odečty úroků

Aktuální podoba vládního návrhu prozatím počítá s přechodným obdobím, kdy i přes zrušenou daň ponechá i možnost odečtu úroků. Lidé, kteří investují do vlastního bydlení v období od prosince 2019 do konce roku 2021, by tak neplatili 4procentní daň a současně by si mohli po celou dobu splácení úvěrových závazků odečítat zaplacené úroky z daňového základu. Podle Václava Šimka tak bude do konce roku 2021 pokračovat zvýšený zájem všech těch klientů, kteří plánovali investice do vlastního bydlení s využitím financování úvěrem a budou nadále v dobré ekonomické kondici, aby jim financování bylo poskytnuto.

„Tento vývoj bude podpořen i dalším mírným snižováním úrokových sazeb. Rozhodně nyní nelze očekávat jejich postupný dlouhodobý růst, o kterém se mluvilo ještě před současnou pandemií,“ předpokládá Šimek.

Časový test se prodlouží

Další důležitou lhůtou vyplývající z návrhu nového zákona je konec roku 2020. Kdo stihne pořídit nemovitost ještě letos, bude mít tzv. časový test dle stávajících pravidel, tj. při prodeji nemovitosti za déle než 5 let od pořízení mu nevznikne povinnost z případného zisku zaplatit daň z příjmu. Časový test od příštího roku ale bude prodloužen na 10 let.