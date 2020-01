Po předloňském rekordu měnili loni Češi dodavatele elektřiny méně | E15.cz

Češi v loňském roce měnili meziročně méně dodavatele elektřiny, předloňský rekordní počet změn tak nepřekonali. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE). Zatímco v roce 2018 přešlo k novému prodejci 570 511 odběratelů, loni to bylo 450 697 zákazníků, meziročně o 21 procent méně. Proti předloňsku klesl i počet změn dodavatele plynu, a to o 18,6 procenta na 214 428.