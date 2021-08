Podpojištění je znovu na scéně, kvůli dražším stavebním materiálům | E15.cz

Podpojištění u rodinných domů nebo rekreačních objektů nastává ve chvíli, kdy je nemovitost pojištěna na nižší částku, než je její hodnota, respektive hodnota, za kterou by bylo možné v případě vzniku totální škody odstranit ruiny a vystavět obdobnou nemovitost znovu. V takovém případě mohou pojišťovny krátit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k hodnotě nemovitosti.

Jak by to vypadalo v praxi? Pro ukázku uveďme příklad vily, jejíž reálná hodnota je nyní pět milionů korun, ale pojistná částka ve smlouvě je nastavena pouze na dva a půl milionu, tedy poloviční. Po požáru vznikne na nemovitosti škoda ve výši 400 tisíc, pojišťovna by ale dle občanského zákoníku nemusela vyplatit celou částku, plnění by velmi pravděpodobně krátila pouze na 200 tisíc korun.

Výstavba dražší o desítky procent

Stavebníci nyní potvrzují, že ceny materiálů, jako je dřevo, beton, cihly, izolace nebo ocel, v posledních měsících zdražily v některých případech i o vyšší desítky procent. Postavit tak obdobný rodinný dům nebo chatu či chalupu, jako teď stojí, by mohlo být výrazně dražší, než je zvolená pojistná částka, a tudíž je řada nemovitostí podpojištěna.

Pojišťovny sice uplatňují v případě výkyvů na trhu pro vznik podpojištění určitou toleranci, zpravidla do 15 procent, ale nynější zdražování materiálů toto rozpětí v naprosté většině případů přesahuje. V případě vzniku škody je tak pravděpodobné, že by majitelé museli část oprav zaplatit ze svého.

Především ti, kdo mají sjednány starší pojistky, by si tak měli nechat smlouvu aktualizovat. Obecně se to doporučuje udělat jednou za tři roky nebo po každé větší stavební úpravě či rekonstrukci. Podpojištění hrozí významně také nemovitostem, které jejich majitelé kupovali s pomocí hypotéky a zvolili jen pojistku s minimální pojistnou částku (typicky ve výši poskytnutého úvěru), kterou požadovala banka. Pojistná částka by ale měla být sjednána na celou hodnotu nemovitosti, ne jen do výše poskytnutého úvěru.

Starosti vyřeší indexace

Vhodným řešením, jak vzniku podpojištění zabránit a nemuset se o to starat, je zvolení pojistky s tzv. indexací. Je pak na pojišťovně, aby hlídala vývoj cen na stavebním trhu a pojistnou částku úměrně tomu upravovala. V tomto ohledu lze pojišťovnám v některých případech vytknout, že tak činí skokově – nárůst cen do pojistky promítnou třeba jednou za několik let a klienti jsou pak překvapení z náhlého nárůstu ceny pojištění.

Aktualizace pojistné smlouvy a zvýšení pojistné částky ale nemusí automaticky znamenat, že za pojistku zaplatíme více. Člověk může třeba v případě akcí i ušetřit nebo získat za podobnou cenu rozsáhlejší pojištění.

Autor je pojistný analytik společnosti Broker Trust.