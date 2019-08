Pozemky jsou dražší a menší. Dříve 2000, nyní musí stačit i 500 metrů čtverečních | E15.cz

Nedostatek volných stavebních parcel v kombinaci s velmi silnou poptávkou tlačí ceny nahoru. To se spolu s omezenými finančními zdroji zájemců o bydlení podepisuje i na zmenšující se výměře. Dříve Češi poptávali pozemky větší než 2000 metrů čtverečních, dnes není výjimkou, že pro stavbu rodinného domu volí plochy okolo 500 metrů čtverečních.

Ceny pozemků vhodných pro stavbu rodinných domů se ve velkých městech a jejich okolí za posledních 5 let dle M&M Reality zdvojnásobily. A rostou dál. „V okolí Prahy pozemky stále mírně zdražují, i když ve srovnání s uplynulými roky je tempo růstu cen pomalejší. Jako příklad mohu uvést zasíťovaný pozemek o rozloze 1000 metrů čtverečních v Čestlicích, který se před rokem prodal za cenu 5 800 korun za čtvereční metr. Dnes se srovnatelné pozemky bez problému prodají za 6 200 korun na jeden metr čtvereční,“ přibližuje Jan Martina z pražské pobočky společnosti M&M Reality.

Celkový vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí byl i v 1. pololetí tohoto roku nadále mírně rostoucí. „Cenově rostly všechny segmenty – nejvíce RD (+4,5 procenta), následovaly právě pozemky (+4 procenta) a nejméně byty (+3,1 procenta), meziroční nárůst cen pozemků činil +7,9 procenta dle HB Indexu. U stavebních pozemků lze tento růst i nadále předpokládat, protože kvalitních pozemků a lokalit pro výstavbu bude v budoucnu ubývat,“ komentuje aktuální stav tisková mluvčí ČSOB Andrea Vokálová.

Menší, dražší a vzdálenější

Kvůli vysokým cenám jsou tak lidé nuceni poohlížet se po vzdálenějších lokalitách a roste jejich ochota dojíždět. Podle M&M Reality tedy prudce vzrostl zájem o pozemky i v menších městech do vzdálenosti až 30 kilometrů od Prahy, nacházejí-li se v blízkosti dopravních tepen. Toto lze sledovat například v Říčanech, kde už ale vhodné pozemky pro výstavbu rodinného domu téměř nejsou k mání, nebo v Jesenici, Hostivici, Chýni, Dobřichovicích, Černošicích či Berouně.

„Klienti také poptávají stále menší pozemky, roste zájem i o ty s rozlohou kolem 500 metrů čtverečních. Nejžádanější jsou stále rovinaté pozemky, které samozřejmě umožňují nejjednodušší výstavbu. Ale lze sledovat, že i ohledně tohoto faktoru lidé ve svých nárocích polevují,“ popisuje aktuální trendy Jan Martina.

Obdobná situace je v Brně a okolí. „Na území Brna je v tuto chvíli velmi málo pozemků, které by byly určeny přímo k výstavbě rodinných domů a byly na to již připravené zasíťováním. Ceny jsou proto vysoké, pohybují se v rozmezí od 8 až do 14 tisíc korun za jediný čtvereční metr,“ konstatuje brněnská makléřka Jarmila Odehnalová, a dodává: „Tato cenová hladina, je dle mého názoru na samé hraně koupěschopnosti klientů,“ říká Odehnalová.

Sídliště se zahušťují

Z loňského průzkumu Bezrealitky a Stem/Mark vyplynulo, že respondenti mají na vlastní bydlení přichystáno asi 2,33 milionů korun. „To je v případě rodinného domu dost hraniční částka. Metráž pozemku je pak pochopitelně první věc, na které chce zájemce šetřit. Tomu se vychází vstříc už při samotné parcelaci, což s sebou přináší zhušťování zástavby v případě domkových sídlišť,“ komentuje situaci Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Menší výměra pozemků je tak nyní typická ve velkých městech a takzvaných metropolitních prstencích – tedy v dojezdové vzdálenosti cca 60 minut do centra Prahy a 40 minut do centra Brna.

„Zároveň se zvýšila i cena za stavební práce a jejich dostupnost. Developeři na to reagují tím, že snižují velikosti pozemků, aby na ně zájemci o koupi dosáhli. Je třeba si také uvědomit, že růst mezd v ČR je pomalejší než růst cen pozemků. Funguje psychologický faktor, že pro Čechy je důležitější vlastnit vůbec nějaký pozemek, než řešit, zda má o 200 m2 více nebo méně,“ doplňuje Jan Lener, ředitel komunikace a PR Broker Consulting.

Další ve hře

Do hry se tak dostávají i obce, které byly doposud mimo zájem Pražanů nebo Brňanů. Pozitivní je, že většina z nich má pro rozšiřování zástavby většinou kvalitně připravený územní plán. „Platí, že největší zájem je o kompletně zasíťované pozemky, které umožňují okamžitou výstavbu – právě s ohledem na to, že lidé stavbou domu řeší kritickou situaci s bydlením a rychlost pro ně hraje velkou roli,“ uzavírá Hendrik Meyer.