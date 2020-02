Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně omezí | E15.cz

Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně změní. Vrátit by se mělo jeho značné omezení, které platilo před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem. V novele to dnes schválila Sněmovna. Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech. Při prodeji bytu společně se stáním působí potíže. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.