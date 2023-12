Příspěvek na bydlení by se měl příští rok snížit. Proti letošku budou totiž o 1400 až 2800 korun menší takzvané normativní náklady pro výpočet dávky, a to podle počtu členů v domácnosti a vztahu k bytu. Normativy snižuje novela o státní sociální podpoře, která začne platit 1. ledna. Podporu podle ní budou ale moci dál pobírat i lidé, kteří žijí v rekreačních domech. Žadatelé o dávku nebudou muset dokládat výdaje na energie, úřady práce mohou údaje získat od dodavatelů. Od ledna se upraví také humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Cílem je podpořit jejich přestěhování z ubytovacích zařízení do bytů. Výdaje státu na ubytování příchozích by se tak mohly snížit.

Příspěvek na bydlení mohou získat lidé, kteří za bydlení utratí víc než 30 procent svého příjmu. Dávka odpovídá rozdílu mezi normativy a 30 procenty příjmu. Normativ se od ledna snižuje. Pro letošek byl dočasně vyšší podle počtu lidí v domácnosti o 1400, 1600 či 1800 korun v nájmu a o 2000, 2400 či 2800 korun ve vlastním a družstevním bytě. Normativy se tak teď pohybovaly podle velikosti bydliště, počtu nájemníků a druhu bytu od 10 932 do 24 995 korun. Od ledna budou mezi 8932 a 23 195 korunami, vyplývá z novely. Dávka se tedy sníží.

Průměrný příspěvek na bydlení činil v říjnu podle ministerstva práce 6380 korun. Dávku dostalo 266 800 domácností. O rok dřív jich bylo 188 tisíc. Letos za deset měsíců stát na příspěvky vydal 14,8 miliardy korun, před rokem to bylo 6,6 miliardy korun.

Lidé, kteří bydlí v rekreačních objektech, mohli původně příspěvek pobírat do konce letoška. Podle novely ho budou moci ale dostávat dál. Žadatelé o dávku i příjemci nebudou muset dokládat své náklady na energie. Úředníci si je mohou nově zjistit od dodavatelů.

Od ledna se upraví i výše humanitární dávky pro uprchlíky, která zahrnuje podporu na živobytí a bydlení. Peníze od státu mohou získat jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Ty činí na měsíc na osobu 3000 korun v evidovaném bytě a 2400 korun jinde. Pro takzvané zranitelné osoby se částky od ledna zdvojnásobí. Na započítání 6000 či 4800 korun budou mít nárok děti, lidé nad 65 let, studenti, těhotné ženy, rodiče dětí do šesti let či postižení a jejich pečující. Podpora se jim tedy zvedne.

Podle ministerstva práce je cílem podpořit uprchlíky, aby se z hromadného ubytování přestěhovali do bytu. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nedávno podotkl, že bydlení v bytech je pro začlenění do běžného života vhodnější a také levnější pro stát. Ten v zařízení na uprchlíka platí 10.500 korun za měsíc, v bytě to bude nejvýš 6000 korun, řekl Jurečka. Lidem, kteří mohou pracovat, hradí stát ubytování v zařízeních nejvýš pět měsíců. Ostatním ho tam platí dál.

Humanitárních dávek poskytly úřady v říjnu 61 700 za 600,5 milionu korun. Po změně podoby podpory se od července vyplatilo celkem 2,2 miliardy korun. Za prvních šest měsíců před úpravou pravidel to bylo 4,1 miliardy korun.