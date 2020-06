Realitní kanceláře: Nový zákon bude chránit zákazníka | E15.cz

Realitním kancelářím jsou nejčastěji vyčítány neoprávněně inkasované platby a nedostatky v kvalitě služeb. Obecně se realitky netěší moc dobré pověsti. Nyní by spotřebitelé měli být ve více chráněni.

Realitní kanceláře budou mít nové povinnosti

V platnost vstupuje nový zákon o realitním zprostředkování. Ten stanoví realitním kancelářím spoustu povinností.

Problémy na realitním trhu

Realitní trh se už delší dobu potýká se spoustou problémů. Na ty reaguje zákon o realitním zprostředkování. „Po uplynutí přechodného období nebude moci být realitním makléřem kdokoliv, ale pouze osoba s požadovaným vzděláním a praxí. Realitní zprostředkování bude nutné změnit z živnosti volné na živnost vázanou. Zákon stanoví i povinné pojištění pro případ škody způsobené klientům. A také se zpřísňují pravidla pro úschovu peněz,“ vyjmenovává některé novinky, které zákon přináší, Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zlepšení postavení zákazníka

Realitky mají nově povinnost zákazníka informovat pravdivě a úplně o případných vadách nemovitosti. Týká se to i vad právních. Problémy bývají především s váznoucím zástavním právem, věcným břemenem nebo nájmem. To by v tuto chvíli mělo být vyřešeno.

„Dříve byl za informování o stavu nemovitosti odpovědný prodávající či pronajímatel. Vítáme, že nyní odpovědnost nese realitní kancelář jako odborník, který je za sjednání obchodu placen,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Výhradní zastoupení realitní kanceláří

Výhradní neboli exkluzivní zastoupení realitní kanceláří bude moct trvat maximálně šest měsíců (s možností prodloužení). To by mělo zabránit nedostatečné aktivitě realitní kanceláře. Další změnou je to, že zprostředkovatelskou smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět s nejvýše měsíční výpovědní dobou.

Změna v provizi

Pokud dojde ze strany realitní kanceláře k pochybení nebo nedostatečné aktivitě a klient uzavře obchod sám až po ukončení smlouvy s realitní kanceláří, ztrácí realitka nárok na provizi. Ovšem zákon umožňuje, aby splatnost provize nebyla vázána na uzavření nájemní nebo kupní smlouvy. Dopředu si tak ujasněte, jak to bude s provizí či rezervačním poplatkem, jestliže nedojde ke koupi či nájmu.

Povinné pojištění realitek

Od 22. června musí mít nově realitní kanceláře sjednané pojištění odpovědnosti. To samé platí i pro makléře. Pokud by tento termín nedodržely, hrozí jim až milionová pokuta. Původní květnový termín se posunul kvůli nouzovému stavu.

„V průměru sjednáváme 19 smluv denně. Celkem jsem už pojistili 1780 makléřů,“ říká mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Toto pojištění má především chránit makléře. „Například v případech, kdy makléř při prohlídce bytu nechá otevřené okno a dovnitř naprší nebo tímto oknem pronikne zloděj či kuna. Pojistka pokryje také chybu v dokumentech a ochrání makléře, pokud zapomene odeslat dokument v zákonné lhůtě a způsobí tím klientovi škodu,“ uvádí Direct pojišťovna.

Dobře si přečtěte smlouvu

I přes tuto veškerou ochranu zákazníka je nutné si pořádně prostudovat smlouvu, kterou s realitní kanceláří uzavíráte. To platí hlavně v případě, kdy nemovitost kupujete. Ideální je zaplatit si služby advokáta a smlouvu nechat zkontrolovat. Tímto krokem můžete předejít pozdějším dohadům s realitkou o rozsahu služeb, které vám realitní kancelář má poskytnout.

„Původně se uvažovalo, že bude zakázáno, aby smlouva s realitní kanceláří obsahovala jakékoliv smluvní pokuty. To se nestalo, a proto je nutné zůstat ostražití. Na druhou stranu je možné stanovit smluvní pokuty i pro případ, že nebude své povinnosti plnit realitní kancelář, pokud na to přistoupí,“ uzavírá Eduarda Hekšová.