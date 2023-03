Novela zákona: stavební povolení na dům již za 30 dní | e15.cz

Namísto revoluční změny a státní stavební správy přibližuje věcná novela nový stavební zákon stávající právní úpravě. Stavební úřady v obcích a krajích zůstávají zachovány. Od zřízení centrálního Nejvyššího stavebního úřadu stát v aktuální rozpočtově napjaté situaci upustil.

Úředníci se nepřesouvají, přibývá povinná koordinace

„Úřady nebudou integrovány ve smyslu přesunu úředníků, nadále bude potřeba získat závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, ale přibývá povinná koordinace – pokud je tedy vyžadováno více stanovisek od jednoho úřadu, vydá úřad jedno koordinované,“ vysvětluje advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal. Podle Hospodářské komory ČR se v oblasti integrace rozhodování jedná o nevyužitý potenciál.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených úřadů si nadále může stavebník obstarat sám, jinak tato stanoviska obstará stavební úřad. „Stavebník musí zajistit projektovou dokumentaci a vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury, nikoli ale obíhat dotčené orgány, jak tomu bylo doposud,“ doplňuje Tomíšek.

Snadnější procesy pro energetické stavby

Již od ledna letošního roku platí nová hranice, od níž musí vlastník domácí fotovoltaické elektrárny vyrábějící pro vlastní potřebu získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Hranice se zvýšila z 10 kW na 50 kW. Posouzení ze strany stavebního úřadu není nyní třeba tehdy, když je nová instalace součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění užívání stavby.

Také novela stavebního zákona pomůže při boji s energetickou krizí a v rámci adaptace na změnu klimatu. „Do volného režimu se dostane více energetických staveb, proto bude výrazně jednodušší pořídit si solární panely nebo novou elektrárnu využívající obnovitelné zdroje energie,“ uvádí Veronika Hešíková z ministerstva pro místní rozvoj. „Přirozenou součástí veřejného prostoru se stane zelená infrastruktura, kdy budou mít samosprávy možnost jednodušeji realizovat zelené plochy, jako jsou parky, veřejná zeleň nebo vodní plochy,“ dodává.

Stavební povolení za 30 dnů

Nový stavební zákon zakotvuje jednotné povolovací řízení – tzv. řízení o povolení záměru. Stavební úřad by měl v řízení rozhodnout do 30 dnů. Existují situace, kdy lze lhůtu mimořádně prodloužit (maximálně o 60 dnů). O opravném prostředku bude odvolací úřad rozhodovat sám, a to v téže lhůtě.

Dosud platilo, že stavební úřad měl rozhodovat bez zbytečných průtahů. Za přiměřenou lhůtu se považovalo právě 30 dní, nebyla ale pro úřady přímo závazná.

„To vše by mohlo rychlost povolování nových staveb výrazně zvýšit. Nelze ale čekat, že změna nastane okamžitě. Novela vstoupí v účinnost až v lednu 2024, její účinek se navíc projeví až v řádu měsíců či let,“ míní šéf developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

Portál stavebníka, jehož prostřednictvím bude možné činit podání a sledovat stav stavebního řízení, má být v provozu od ledna příštího roku. „Legislativně jsou procesy na digitalizaci připraveny, otázkou je, zda se implementace digitálních systémů podaří do počátku roku 2024,“ uzavírá Jan Tomíšek.