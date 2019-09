Tipy, které ušetří tisícovky na vytápění | E15.cz

Topná sezóna si každý rok ukrojí z rodinného rozpočtu desítky tisíc korun. Nejvíce energie ušetří zateplení domu, nová okna nebo úsporný zdroj vytápění. I drobná opatření ale mohou rodinnému rozpočtu ušetřit tisíce korun, které by jinak zbytečně „vylétly“ oknem.

Kontrola kotle

Před začátkem topné sezóny je na místě prohlédnout kotel, dále radiátory i spalinové cesty. „Ještě před zahájením topné sezóny je vhodné prohlédnout rozvody tepla i topná tělesa a zkontrolovat možné úniky teplonosné kapaliny, což je obvykle voda. Manometr měřící tlak v otopné soustavě by měl ukazovat obvyklou hodnotu,“ doporučuje energetický poradce Jan Truxa.

Při zjištění jakékoli netěsnosti nebo pokles tlaku v otopné soustavě je čas povolat technika. Dobře seřízený moderní kotel totiž může na vytápění ušetřit tisíce korun. Topenář bude stát zlomek z uspořené částky. Kotle a radiátory, které správně pracují, ušetří až třetinu výdajů za teplo. Revize a seřízení plynového kotle by mělo předcházet každé topné sezóně. Zvýší se tak nejen bezpečnost, ale sníží se zároveň spotřeba paliva.

Odvzdušněné radiátory

Zavzdušněné radiátory znamenají další výdaje za energie navíc. Důležitá je kontrola tlaku v expanzní nádobě. Jeho pokles totiž znamená dopouštění vody, a tak se mohou zvýšit plyny v otopné soustavě a radiátory se budou zavzdušňovat. Zároveň je dobré se přesvědčit, že jsou v pořádku pojistné ventily, filtry, oběhová čerpadla a další armatury otopné soustavy.

Zároveň se přesvědčte, že jsou v pořádku pojistné ventily, filtry, oběhová čerpadla a další armatury otopné soustavy. „Péči věnujte rovněž termoregulačním ventilům nebo kohoutům na topných tělesech. Nezapomeňte ani na spalinové cesty,“ nabádá Karel Srdečný ze společnosti EkoWATT.

Před prvním zatopením je dobré radiátory zbavit prachu. Topná tělesa by zároveň neměla být přikrytá těžkými závěsy nebo zabarikádovaná nábytkem. Teplo se pak totiž jen obtížně dostává do pokoje.

O jeden stupeň dolů

Častým nešvarem českých domácností je přetápění interiéru. „Nepřetápějte. Raději si vezměte o vrstvu oblečení navíc. Když odcházíte z domu nebo jdete spát, topení ještě výrazněji ztlumte. Tyto rady samozřejmě neplatí při nemoci, kdy je organismus oslabený a nutně potřebuje vyšší teplotu vzduchu,“ říká Petr Woff z projektu KupníSíla.cz.

Při odchodu z domu nebo v noci může v interiéru být jen 17 až 19°C. Podobná teplota je zdravá i na spaní. V obytných místnostech je optimální teplota 20 až 21 °C. Snížením vytápění jen o 1 °C se ušetří až 6 procent výdajů za energie.

Pro pocit tepla

Mezi jednotlivými místnostmi by měly být zavřené dveře. Pokud je v ložnici chladněji, nemusí se zima protahovat do obýváku. Komfortnější pocit například vyvolává podlaha pokrytá silným kobercem. V místnosti pak může být až o 2 °C méně, aniž by utrpěla tepelná pohoda.

V zimním období jsou v interiéru vítané hlavně silné vlněné koberce nebo koberce s dlouhým vlasem. „S nimi můžete ušetřit mezi 4 až 5 procent výdaji za vytápění. Čím větší zima venku je, tím více koberec na vytápění ušetří. Investice do huňatého koberce se tak rychle vrátí,“ říká specialista na koberce Tomáš Linhart. Pokud domácnost například protopí 30 000 korun ročně a v místnosti položí dostatečně silné koberce, které sníží výdaje o 5 procent, za topnou sezónu ušetří 1 500 korun.

Podle Karla Srdečného jsou koberce a tapisérie tradiční tepelnou izolací. „Fungují hlavně tak, že zvýší povrchovou teplotu podlahy, případně stěny, takže pocitově je člověku tepleji. V místnosti je pak příjemně, i když je teplota vzduchu nižší,“ dodává.

Důležitá je správná vlhkost

O tom, zda bude doma dobrá tepelná pohoda i při nižší teplotě vytápění, rozhoduje také vlhkost vzduchu. Čím je vyšší, tím větší pocit tepla budete mít. Vlhkost v rozmezí 40 až 50 procent zajistí o 2 až 3 °C vyšší pocit tepla.

I v zimním období je důležité pravidelně větrat. Okna mají být otevřené jen krátce. Podle odborníků je během topné sezóny optimální větrat několikrát denně 8 až 10 minut.