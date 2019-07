Změna klimatu ovlivňuje poptávku po bytech. Stoupá zájem o ty s terasami nebo balkony | E15.cz

Portál Bezrealitky.cz hlásí v posledních letech až dvojnásobné množství reakcí na inzeráty „chladných“ domů a bytů, ale také ceny, za které majitelé takových byt prodají. Domy a byty, které mají balkon, terasu, francouzská okna umožňující větrání nebo domácí klimatizaci se dnes prodávají v přepočtu na metry o 10 – 25 procent dráž než totožný byt bez nich.

V některých případech dokonce díky tomu byt vstoupí do prémiové kategorie a může si dovolit ucházet se o výrazně movitější zájemce. Zaškrtávání filtru zájemci o bydlení, který vyhledává nemovitosti s balkony či terasou, narostlo na Bezrealitky za poslední tři měsíce dokonce pětkrát.

Na přední místa v popisech domů a bytů se dostávají informace o možnosti udržovat v bytě příjemné klima i v čase letních veder. Výrazně častěji upozorňují například na izolaci a materiál obvodových zdí, kvalitní cirkulaci vzduchu okny v bytě, vybavení bytu klimatizací, ale také vzrostlé stromy v ulici, dostupnost zeleně, případně vodní plochy a toky v bezprostředním okolí. Ke slovu se díky vedrům dostávají i severně orientované byty, které se dlouhodobě prodávají levněji.

„Až skokový nárůst zájmu o městské nemovitosti s otevřenými bytovými plochami, jako jsou balkony, lodžie nebo terasy můžeme ostatně demonstrovat na nabídce dvou zcela srovnatelných bytů v totožném domě, které jejich majitelé prodávali přes Bezrealitky,“ uvádí Hendrik Meyer, šéf Bezrealitky.cz. „Zatímco byt bez terasy se prodal za 55 tisíc korun za metr, byt stejné dispozice i metráže, avšak s terasou, za 63 tisíc korun za metr.“

Podle Meyera budou trendy spojené se změnami klimatu sílit a mohou výrazně zamíchat v preferencích zájemců o bydlení. Přizpůsobí se mu také developeři, kteří budou stále častěji řešit přirozenou cirkulaci vzduchu při rekonstrukcích nebo novostavbách. Úprav by se mohly dočkat třeba panelová sídliště, která byla v minulosti necitlivě upravována – například redukcí zeleně na úkor parkovacích míst. I to do budoucna zvedne cenu místních bytů...