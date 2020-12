Faleristika jako alternativní investice: Nepodceňte znalostní přípravu | E15.cz

Mezi oblíbené sběratelské oblasti i zajímavé alternativní investice patří vedle numismatiky či notafilie i faleristika, tedy sběratelství řádů, vyznamenání, medailí či odznaků. Zajímavé zhodnocení nabízejí třeba oblíbené řády z dob Rakouska-Uherska. Investice do historických předmětů ovšem vyžadují vyšší úroveň znalosti dané problematiky. Začínající sběratel-investor by proto neměl podcenit znalostní přípravu. Pro snížení rizika rovněž odborníci doporučují zpočátku nakupovat hlavně v aukcích zavedených a důvěryhodných společností.

Slovo faleristika označuje pomocnou vědu historickou zabývající se řády a vyznamenáními. Stejně se označuje také sběratelství těchto předmětů – zejména řádů, medailí, vyznamenání a odznaků. Není bez zajímavosti, že pojem faleristika má tuzemské kořeny, v roce 1937 jej zavedl Čechoslovák Oldřich Pilc. Inspiroval se falérou, starověkým kovovým odznakem, který se nosil na přilbě nebo na hrudi.

Tak jako mnoho jiných tipů sběratelství představuje i faleristika zajímavou formu alternativní investice. A právě alternativní investice v době ekonomických turbulencí, v tomto případě konkrétně krize spojené s pandemií koronaviru, zažívají nárůst zájmu. „Sběratelský zájem o vojenské medaile, řády a vyznamenání globálně roste i vzhledem k tomu, že jsme před dvěma lety oslavili sté výročí skončení první světové války a v tuzemském měřítku zároveň sté výročí založení Československé republiky. Právě podobné historické milníky vždy trh s faleristickými předměty rozhýbají,“ říká Pavel Krejčíř ze společnosti Aukro, jež provozuje největší české aukční tržiště s bohatou nabídkou sběratelských předmětů včetně faleristických předmětů.

„Mezi nejlépe prodávané položky patří zejména řády a vyznamenání. Jednou z našich top položek je například Řád bílého lva třetí třídy ve vojenské verzi s meči, který se v roce 2017 vydražil za 81 tisíc korun,“ uvádí Pavel Krejčíř s tím, že slušných částek v tuzemských dražbách dosahují také řády a vyznamenání z období Rakouska-Uherska. „Příkladem může být třeba Válečný kříž za civilní zásluhy první třídy vydražený v loňském roce za více než 76 tisíc či hvězda komtura Řádu Františka Josefa, která se letos prodala za zhruba 66 tisíc,“ jmenuje Pavel Krejčíř.

Stejně jako v případě sběratelských předmětů z kategorie numismatiky či notafilie ovšem i v případě historických řádů, vyznamenání, medailí a dalšího platí, že by se potenciální investor měl s problematikou blíže seznámit a začít do své faleristické sbírky investovat až po dostatečném vzdělání v oboru. „Tak jako v mnoha oblastech se i ve faleristice setkáváme s falzifikáty a podvody. Jedno ze základních pravidel tudíž zní nakupovat dražší předměty jen od obchodníků, kteří se mohou prokázat jejich znalecky ověřenou pravostí, nebo v aukcích zavedených a důvěryhodných společností,“ radí Pavel Krejčíř.

„Faleristika je dobrou investiční příležitostí, ale samozřejmě s dobrými znalostmi a dobrou literaturou. Prvně by měl zájemce investovat do znalostí a teprve poté začít investovat do faleristického materiálu. V opačném případě může investor poměrně snadno prodělat, nebo přímo přijít o peníze. Riziko prodělku je menší při nákupech v aukcích, protože docílené ceny většinou odpovídají skutečnosti. Pokud bude začátečník nakupovat od soukromého sběratele nebo nějaké firmy, je potřeba, aby měl alespoň obecnou znalost cen v této oblasti. Ve volném tržním prostředí si totiž prodávající samozřejmě může zvolit cenu vyšší, než je cena reálná, a to i výrazně,“ radí Petr Šimek, předseda České společnosti přátel drobné plastiky a dlouholetý sběratel.