Investicím konkurují spořicí účty. Vyšší úroky vydrží ještě minimálně půl roku | E15.cz

Vlivem celkového zdražování včetně růstu cen energií většina domácností pocítila rapidní navýšení na stránce výdajů. Kde v nelehké době hledat prostor pro spoření a budování rezerv?

Z hlediska tvorby rezerv existují v zásadě dvě možnosti, ani jedna ale bohužel není bez práce. Je nutné se podívat na strukturu nákladů, zda je prostor pro jejich snížení, a naopak se zaměřit i na příjmy, jestli není možné je navýšit.

Pokud ale klienti přemýšlejí o budování rezerv, už to je první správný krok a zpravidla se najdou oblasti, kde tvořit rezervy jak na nákladové stránce, tak na příjmové. U každého to bude jiná kombinace, záleží na preferencích – někdo si nedokáže představit život bez nového telefonu, jiný bez návštěvy restaurace a jiný raději bude dělat přesčasy. Je to velmi individuální, ale pokud najdu položky, které mě osobně tolik nepálí, tak jsem schopný na nich ušetřit a tento rozdíl ideálně investovat.

Na druhou stranu právě kvůli velké inflaci vidím prostor tlačit na zaměstnavatele k navýšení mzdy. Samozřejmě záleží na okolnostech a oboru, ve kterém pracuji. Další cestou může být brigáda či radikálnější řešení v podobě změny práce s vyšší mzdou. Bohužel zvyšování mezd dále roztáčí kola inflace, ale z individuálního pohledu je toto cesta k tvoření rezerv.

Koncem loňského roku médii proběhly zprávy, že finančně zranitelnější klienti přistupují kvůli současné situaci k rušení dlouhodobých produktů. Zaznamenali jste tento trend?

Z našich dat toto nevyplývá. Klienti si uvědomují, že situace je extrémní, ale zároveň krátkodobá. Dlouhodobé produkty, jako je doplňkové penzijní spoření, si zakládají stále se stejným zájmem, možná dokonce s vyšším než například před rokem.

To, co vidíme, je, že průměrná měsíční částka na těchto produktech klesá, jinými slovy tyto produkty jsou pro klienty zajímavé, chtějí do nich vstupovat, ale více řeší výši měsíční úložky. Ta se dá ale samozřejmě v budoucnu změnit. Zároveň je velký zájem o doplňkové penzijní spoření zakládané dětem, zde jsme zaznamenali nárůst zájmu. Obecně je větší poptávka po produktech pro děti, a to jak ze strany rodičů, tak i prarodičů.

Když jsme u státem podporovaných produktů, jak si stojí stavební spoření?

I u stavebního spoření jsme před koncem roku zaznamenali velký zájem – státní podpora je stále lákavá. U stavebního spoření platí, že čím jsou vyšší úrokové sazby na spořicích účtech, tím dává větší smysl peníze držet celý rok právě na „spořáku“. Těsně před koncem roku je pak přesunout na stavební spoření a získat státní podporu za celý rok.

Situace je pro mnohé domácnosti z hlediska rodinného rozpočtu přece jen vypjatá. Kam konkrétně spořit, resp. na jaké rezervy se v současné době zaměřit?

Samozřejmě je důležité mít všechny tři druhy rezerv – krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Když ale nezbývá, určitě je v dnešní době extrémně důležité mít dostatečnou krátkodobou rezervu (ve výši tří až šesti měsíčních příjmů domácnosti), kterou ideálně postupem času přes střednědobé rezervy přesouvám do dlouhodobějších rezerv.

Můžete rozvést, jak s volnými prostředky nyní dále nakládat?

Rezervy bychom měli mít kvůli flexibilitě rozděleny do různých tříd aktiv. Rozhodně by tedy klienti měli mít nějakou pohotovostní rezervu na spořicím účtu, zvlášť nyní, kdy jsou na spořicích účtech zajímavé úrokové sazby. Dalo by se říci, že v aktuální situaci jsou spořicí účty ideální produkt, kde mít peníze „zaparkované“, a následně je přesouvat do dlouhodobějších investic – to je koneckonců i moje strategie

U střednědobé rezervy je důležité si uvědomit, co pro mě konkrétně znamená „střednědobé“. Aktuálně bych ale volil bezpečné dluhopisy s delší splatností. Vsadil bych kupříkladu na české státní dluhopisy, kde mohou být zajímavé výnosy díky pravděpodobnému snižování úrokových sazeb ze strany ČNB, řekněme, v ročním horizontu než například v EU či USA. Vhodné jsou i kvalitní světové korporátní dluhopisy. Ty dnes nesou okolo šesti procent na pětiletém horizontu, což je podle mě z delší perspektivy zajímavé.

Pokud se bavíme o zajištění na důchod, nejlepší cestou jsou pravidelné investice do akciových trhů s dlouhým horizontem. Zde je reálný výnos šest až osm procent ročně.

Ještě se patří dodat, že se musíme smířit s tím, že krátkodobě současnou inflaci nejspíše neporazíme. Čest těm, kteří si pořídili státní protiinflační dluhopisy a tím aspoň drží krok s inflací, která byla za minulý rok 15,1 procenta.

Jaký tedy byl rok 2022 z pohledu investic?

Minulý rok byl pro investice z krátkodobého hlediska velmi špatný, a to samozřejmě vedlo investory také k částečným výprodejům a právě k přesunu prostředků na spořicí a termínované účty. Z dlouhodobého hlediska to ale vnímám jako paniku, kde klienti většinou nedodrželi svoji původní strategii – z dlouhodobého pohledu na odprodeji určitě nevydělají. V době, kdy se trhy otočí směrem nahoru, budou tito klienti nezainvestováni a statisticky přijdou o nejlepší dny, než stačí do trhu nastoupit. Ideální cestou je proto pravidelné investování.

Pravidelnost zprůměruje nákupní cenu a případné propady poté tolik nebolí. Pravidelné investice klienta navíc „zbaví emocí“ a možného stresu z denních výkyvů na trhu. Když se ale podívám na prodeje nových fondů, tak čísla byla velmi dobrá, zaznamenali jsme mírný pokles proti roku 2021.

Vnímáte z hlediska spoření a investic nějaké další trendy či změny v poptávce po určitých produktech?

Rok 2022 byl kvůli zvýšeným úrokovým sazbám nejzajímavější právě pro spořicí účty a termínované vklady. Vysoké sazby vydrží, domnívám se, ještě tak půl roku, pak začnou pomalu klesat.

Klienti o tyto produkty projevili opravdu mimořádný zájem. Spořicí a termínované vklady jsou tak krátkodobě stále velkou konkurencí pro investice. Když má klient na výběr pět procent na spořicím účtu, anebo podstoupit určité riziko v investicích a mít nejistých šest procent, tak automaticky sahá po jistých pěti procentech. Klienti si však často neuvědomují, že výnos se zde zdaní 15procentní srážkovou daní z příjmů. Pak je efektivní sazba třeba 4,5 procenta. Investice jsou po tříletém daňovém testu o tuto daň osvobozeny.

Co se týká investic jako takových, zde byl viditelný trend směrovat prostředky do konzervativních produktů. Klienti nakupovali konzervativní investice, dluhopisy a hodnotové akcie, ovšem na druhou stranu spousta z nich již začala cílit kupříkladu na „vyklesané“ technologické akcie.

Proč je důležité investovat i v takto turbulentní době?

V každé době i v té turbulentní je důležité investovat. Když se podívám na investice z delšího horizontu například pěti let a více, tak tato období určitě dávají příležitost nakoupit za zajímavé ceny. Myslím si, že pro klienty je primárně důležitý výsledek. Hned za tím je zkušenost. Vidíme, že klienti, kteří zažili už více propadů, jsou více v klidu a mají často i více diverzifikovaná portfolia.