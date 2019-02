Investovat z mobilu? Položte si nejprve pár základních otázek | E15.cz

Trh na stoupající poptávku reaguje. Svědčí o tom mimo jiné, že už i velké banky v televizních reklamách nelákají na účet zdarma anebo na skvělou půjčku, ale začaly mnohem více propagovat investice. Ale možnosti investovat dnes nabízí mnohem více subjektů, se kterými se roztrhl pomyslný pytel i díky propojování financí a chytrých technologií (tzv. fintech). Žijeme tak v době, kdy začít investovat nebylo jednodušší. Má to ale i svá úskalí. Na co si dát pozor, když to se svými penězi myslíte vážně?

Různé platformy a aplikace dnes umožňují otevřít si investiční účet v podstatě i z mobilu už po pár poklepáních na obrazovku. Jednoduchost, rychlost, pěkný design, grafy zobrazující růst, reklamy s příběhy těch, kteří snadno a bez zkušeností zbohatli. Hezky se na to dívá a pěkně se to poslouchá, ale člověk se může i snadno spálit. Možnosti začít investovat jsou dnes skutečně tak jednoduché a rychlé, že investora, který se nechá strhnout, leckdy ani nenapadne, jaká jsou vlastně rizika. Ta jsou přitom součástí každé investice.

Na úvod se oprostíme od různých nástrojů na těžbu kryptoměn a obchodování s nimi, vyhneme se tak vysoce rizikovým, a v některých případech dokonce podvodným nástrojům. Těm, kdo zvažují začít investovat, doporučuji obejít tuto oblast obloukem. Podíváme se tedy na platformy, které jsou primárně určené na investice a obchodování s běžnějšími typy aktiv.

Do čeho investuji?

První, na co bych se měl sám sebe zeptat, zda jsem z té záplavy pěkných grafů pochopil, do čeho vlastně investuji. Na trhu je dnes přehršel začínajících firem s ambiciózními cíli, firemních dluhopisů, přeprodávaných půjček, portfolií řízených roboty s různě agresivní strategií a mnoho dalších produktů a různé aplikace nabízejí příležitost do těchto instrumentů investovat či s nimi obchodovat. Každý investor by měl jasně vědět, kam své peníze vloží a přizpůsobit to i své toleranci rizika, které podstoupí.

Jinak se bude chovat akciová investice do start-upu a jinak půjčka zavedené firmě a v obou případech jako investor nesu výrazně jiná rizika. Vedle toho se objevují i platformy umožňující investování do tzv. ETF fondů (burzovně obchodované fondy, které zpravidla kopírují vývoj indexu či komodity), které mohou být alternativou ke klasickým podílovým fondům. Ale opět se svými specifickými riziky. Jsem schopný si vyhodnotit rizika své investice? Pokud ne, tak bych měl už zde skončit a věnovat nějaký čas nastudování dané problematiky, bez toho je investování na vlastí pěst cesta do problémů.

U koho investuji?

Když už víme, do čeho budeme investovat, přichází druhá fáze, kdy bych se měl zajímat, kdo za aplikací nebo platformou stojí. Jde o nějakého obchodníka s cennými papíry, banku nebo jinou finanční instituci? Pokud ano, tak jste relativně v bezpečí, jelikož půjde pravděpodobně o regulovaný subjekt. Nicméně různé firmy, které se vám snaží prodat „software“ na obchodování mohou způsobit později problémy.

Už jenom proto, že zpravidla pro jejich podnikání nejsou nijak regulované, nemusí plnit zákonné požadavky, které platí pro investiční domy. Optimální je vybrat si subjekt regulovaný Českou národní bankou nebo alespoň autoritou v rámci EU – posílíte tak svou ochranu. Pravděpodobně nikdo z nás by nechtěl vést soudní spory na Kajmanech.

Jak snížit riziko?

Pokud už víme, do čeho a přes koho investujeme, je třeba se znovu zamyslet nad riziky a jak je eliminovat. Zpravidla pokud nebudete přímo investovat do fondů ETF, které jsou samy ze své podstaty široce diverzifikované, tak bude třeba myslet na to, že s každým projektem či aktivem, do kterého vložíte peníze, je spojené nějaké riziko. A je dobré ho eliminovat co nejvíce. Toho docílíme tím, že svou investici na dané platformě rozložíme do několika částí. Není vhodné vsázet vše na jednu kartu.

Zároveň je třeba počítat i s tím, že je většinou stanovena i minimální výše investice, takže musíme dobře počítat, abychom nebyli překvapeni, pokud budeme moci naši počáteční investici rozložit jen do omezeného počtu částí. Obzvlášť u financování firem je potřeba na diverzifikaci mezi více projektů dbát extrémně.

Start-upy jsou mimořádně rizikovou záležitosti a zpravidla jich do pěti let většina zkrachuje. Pokud tedy chci takovouto investici brát opravdu jako investici, a ne jako čirou spekulaci nebo sázku, tak bych se na to měl dobře připravit a věnovat čas výběru vhodné firmy a posuzovat její výkonnost a další veřejně dostupné údaje. Je to pracné, ale jinak to nejde.

Všeobecně pak neuškodí svůj plán zkonzultovat s nějakým investičním profesionálem, který mi může minimálně dát zpětnou vazbu na to, jestli jsem si správně vyhodnotil rizika, případně jestli se správně dívám na účetní výkazy firmy. Také může doporučit některé zavedené investiční fondy spravované odborníky, kteří udělají většinu práce za investora výměnou za poplatky za správu portfolia.

Autor je investičním analytikem společnosti Broker Trust.