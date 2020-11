Budou letošní Vánoce jiné? Určitě se uskromníme | E15.cz

Jaké budou letošní Vánoce? Určitě díky pandemii trochu jiné. Mnohem častěji budeme řešit nákupy online. Omezíme i naše výdaje. Jejich snížení očekává polovina Čechů. Podle informací z dotazování společnosti Fair Credit chtějí Češi nejčastěji utratit za letošní Vánoce do 5 tisíc korun.

Dělat vánoční nákupy výhradně v kamenných prodejnách měli ve zvyku 4 z 10 Čechů. Podobný podíl lidí nakupoval půl na půl. Těch, kteří pořizovali většinu dárků ve virtuálním prostředí, byla jen pětina a na tento způsob spoléhali častěji skupiny obyvatel s vyšším vzděláním.

Letošní situace změní naše zvyklosti

7 z 10 dotázaných uvedlo, že díky pandemické situaci bude nakupovat online mnohem více než loni. Online aktivnější budou ženy, mladší lidé a Češi a Pražané.

„To, že prodeje přes e-shopy strmě rostou, je fakt posledních několika let. Stávající situace pouze tento trend potvrdila a urychlila. V on-line prostředí se odehrává stále více našich každodenních činností, od nákupů, přes vzájemnou komunikaci, až po řešení finančních záležitostí, jako jsou platby nebo úvěry. Stejně tak jednoduše a rychle, jako dnes dokážeme nakoupit vánoční dárky na e-shopu, za ně můžeme zaplatit, případně si na zboží on-line půjčit, pokud to dává smysl a jedná se například o nezbytné zařízení do domácnosti,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit.

Letos mnohem méně utratíme

Současná situace ovlivní nejen způsob pořizování dárků, ale i částku za ně utracenou. Skoro polovina respondentů uvedla, že za dárky utratí do 5 tisíc korun. 33 procent plánuje vejít se do 10 tisíc. Pouze 11 procent lidí chce utratit částku v rozmezí mezi 10 až 15 tisíc. 7 procent přesáhne 15 tisíc. 3 procenta Čechů pak dárky a Vánoce neřeší vůbec, protože na ně nemají peníze anebo je neslaví.

„Loňská rekordní čísla předvánočních nákupů ukázala, že průměrný Čech utratil za Vánoce přes 10 tisíc korun. Z našeho dotazování vyplývá, že letos obecně panuje vůle k šetření a omezování se. Zdá se, že jsme si vědomi rizik, která by mohlo nezodpovědné chování a utrácení v této nejisté době přinést a obavy z dalšího vývoje nás drží zpátky,“ doplňuje Konvička.

Před Vánoci roste zájem o úvěry

Je jasné, že před Vánoci máme větší zájem i o úvěry. Například u společnosti Fair Credit se v loňském roce jednalo o 30 procentní nárůst v porovnání s běžným měsícem. Jaká bude situace letos, se teprve ukáže.