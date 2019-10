Každé dvacáté dovezené auto je po totální havárii | E15.cz

Každé dvacáté ojeté auto dovezené do České republiky bylo po totální havárii a nemělo by se vrátit do provozu. Nějakou nehodu má za sebou 18 procent všech dovážených aut. Kupující se informaci o poškození většinou nedozví. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním původu a historie ojetých vozidel.