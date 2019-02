Komodity nejsou investice jenom pro bohaté. Běžní investoři je ale opomíjí | E15.cz

Je překvapivé, jak řídce jsou v investičních portfoliích drobných investorů zastoupeny komodity. A přitom je mnoho důvodů, pro by zde měly mít komodity svoje místo. Často argumentujeme tím, že nevíme, jakým způsobem do komodit investovat nebo že je svět těchto aktiv vyhrazen jen pro bohaté. Není tomu ale tak. Do komodit lze poměrně jednoduše investovat hned několika způsoby a začít jde už od pár stokorun. Podívejte se jak.