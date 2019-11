Nechcete mít problémy s pojišťovnou? Zkontrolujte komíny, kotle i hromosvody | E15.cz

Pokud se totiž nebudete o svou nemovitost starat, mohlo by se v případě nehody stát, že od pojišťovny dostanete jen část peněz nebo dokonce vůbec nic. Tedy pokud se zjistí, že škoda vznikla kvůli věci, kterou jste neudržovali a nenechali zkontrolovat.

Hromosvod

Jestliže si dáte na dům hromosvod, musí vám správně fungovat. Musíte také dělat pravidelné revize. U termínů kontrol záleží na tom, kdy jste hromosvod na dům instalovali. Když jste jej pořídili do 1. 2. 2009, bude vám revize stačit jednou za pět let. Hromosvody umístěné po tomto datu musí být zkontrolovány každé dva roky. Úplná revize by měla být provedena každé čtyři roky.

Elektřina

Kontrola elektřiny musí být provedena při připojení do sítě. Revize je také potřebná při navýšení výkonu a dalších úpravách v rozvodové skříni. Další kontroly už jsou na vás. Odborníci radí elektrorevizi provádět jednou za 5 let. Myslete také na to, že musíte předcházet škodám. Pokud třeba koupíte starý dům, je rozhodně dobré udělat mimořádnou revizi.

Plyn

U plynu je to podobné jako u elektřiny. Při zavedení plynu nebo napojení nových spotřebičů je povinností udělat revizi. Další kontroly a revize jsou povinné jen u podnikatelů. I přesto je vhodné kontroly dělat.

Plynové kotle by se měly nechat zkontrolovat a vyčistit jednou za rok. U nových kotlů si výrobci tuto podmínku určují, aby vám platila záruka. Také pojišťovna se při šetření případné škody bude zabývat tím, jak časté revize jsou v návodu ke konkrétnímu kotli doporučené a jestli jste je dodrželi.

Kotle na tuhá paliva: od roku 2016 povinnost revize

Jestliže máte doma kotel na pevná paliva s příkonem 10 kW až 300 kW, tak jste museli do konce roku 2016 podle nového zákona o ochraně ovzduší udělat revizi, jinak vám hrozila pokuta. Od té doby máte navíc povinnost tuto kontrolu dělat každé tři roky. Týká se to také krbových vložek, které jsou napojeny na radiátory a mají tepelný příkon víc než 10 kW.

Komín kontrolujte každoročně

Komín by se měl vyčistit každý rok už jenom kvůli tomu, aby dobře táhl. Ze zákona máte ale i povinnost nechat komín každý rok zkontrolovat odborníkem. „Pokud nebudete mít potvrzení o kontrole, tak v případě nehody můžete od pojišťovny dostat méně peněz, nebo dokonce vůbec nic, když bude komín ve velmi špatném stavu. Záleží vždy na individuálním posouzení každé situace,“ vysvětluje mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Pro podnikatele jsou pravidla přísnější

Uvedené povinnosti platí pro domácnosti – rodinné domy, chalupy a chaty. Pokud podnikáte nebo jste správcem či majitelem bytového domu, tak je na vás zákon přísnější a musíte revize dělat u více zařízení.