Pozor: Energetičtí šmejdi přitvrzují | E15.cz

Energetický regulační úřad, Česká obchodní inspekce i spotřebitelské organizace si dlouhodobě všímají, že stížností na takzvané „energetické šmejdy“ neubývá. V poslední době navíc přibývá potíží, které lidem způsobili zprostředkovatelé nebo aukční společnosti.

Aukce za tisíce korun

„Nebezpečné jsou hlavně přihlášky do aukcí, které jsou prezentované jako nezávazné, ale ve skutečnosti jde o smluvní závazek,“ upozorňuje Lenka Ferčáková, ředitelka Odboru právní ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu. Lidé se totiž v dokumentu zavážou, že smlouvu s vítěznou společností, která vzejde z aukce, podepíšou. A pokud ne, hrozí jim tisícové sankce.

Aukce elektřiny nebo plynu jsou postavené na soutěži dodavatelů, z níž má vzejít ten, který nabídne nejlevnější ceny. „Často se přitom žádná aukce nekoná. Ve skutečnosti ani nejde o žádnou soutěž, ale o obyčejný převod k jinému dodavateli, za který obchodník získává provizi,“ dodává Lenka Ferčáková.

S podobným jednáním obchodníků má zkušenosti i spotřebitelská organizace dTest. „Akce vůbec nemusí proběhnout. Zprostředkovatel bývá často domluven s konkrétním dodavatelem. Navíc v přihlášce, kterou lidé podepisují, nemusí být uvedeno, dokdy má být nový dodavatel vybrán. Nebo v ní dokonce může být uvedeno, že zprostředkovatel bude dodavatele vybírat opakovaně,“ konstatuje tisková mluvčí dTestu Vanda Jarošová.

Rizikové smlouvy a plné moci

Opakovaný výběr dodavatele pak může znamenat, že se lidé připraví o možnost sami si energetickou společnost vybrat. „Snad největší riziko se ukrývá v udělení v podstatě neomezené plné moci, kterou spotřebitel nechává zprostředkovateli volnou ruku ve vyjednávání smluvních podmínek a ztrácí smluvní volnost vůči dodavateli,“ doplňuje Lenka Ferčáková.

Další rizika pak vycházejí z rozdílné právní úpravy smluv spotřebitelů s dodavatelem, které se řídí energetickým zákonem, a se zprostředkovatelem, který uzavírá smlouvy v režimu občanského zákoníku. To vede například k rozdílným lhůtám pro odstoupení nebo výpovědi smluv.

Pozor, kdo na vás zvoní

O klamavých praktikách hráčů na energetickém trhu je toho známo dost. Podle všech, kteří stojí na straně spotřebitelů, je zcela zásadní mít se před nekalými obchodníky na pozoru. „Lidem radíme, aby jim neotvírali dveře, pokud u nich zazvoní. Ostražití by měli být i při telefonátech, kdy pouhé vyslovení slůvka ano může vést k uzavření nové smlouvy o dodávkách energií,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zvláště ohroženou skupinou jsou senioři. Právě ti totiž nejčastěji podlehnou tlaku energetických šmejdů a nevýhodnou smlouvu s nimi podepíší. Zprostředkovatelé mnohdy zneužívají jejich nezkušenosti a důvěřivosti. Často uvádí lživé informace, vydávají se za zástupce stávajícího dodavatele energií, distributora, spotřebitelského ombudsmana nebo pracovníka Energetického regulačního úřadu. Vylákají ze seniorů vyúčtování pod záminkou kontroly a poté jim spočítají úsporu, které údajně dosáhnou.

Snad zasáhne zákon

Problémy s uzavíráním smluv po telefonu by mohla pomoci řešit novela občanského zákoníku nedávno představená Ministerstvem spravedlnosti České republiky. „Ta by uložila obchodníkům povinnost doručit po telefonátu se spotřebitelem ještě textovou podobu navrhované smlouvy. Smlouva by pak byla uzavřena až v okamžiku, kdy by spotřebitel odeslal svůj souhlas s jejím uzavřením písemně. V některých případech by mohl pomoci i připravovaný návrh zákona o hromadných žalobách,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Zatímco problematiku dodavatelů energií řeší energetický zákon, tak zprostředkování obchodu mu nepodléhá. Obchodník totiž nemá licenci od Energetického regulačního úřadu, kterou by mu mohl úřad odebrat. Dozorovým orgánem je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto chystá novelu energetického zákona, kterou by byl zaveden nový druh podnikání, zprostředkovatelská činnost v energetice. Licenci by uděloval Energetický regulační úřad. „Regulace aukcí a dalších forem zprostředkování, které se dnes vymykají energetickému zákonu, a tedy i našim kompetencím, musí být co nejdříve vyřešena v legislativě i spotřebitelské praxi,“ uzavírá předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.