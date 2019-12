Nevhodný vánoční dárek: Co s ním? | E15.cz

Pokud dáváme dárek, určitě čekáme, že obdarovaný z něj bude mít radost. Ne vždy se tak ale stane. Nemusí sedět velikost, již stejnou věc má, nebo se jednoduše netrefíme do vkusu. Co tedy s nechtěným dárkem?

Koupili jste na internetu?

Pokud jste dárek koupili na poslední chvíli a na internetu, máte téměř vyhráno. Můžete jej do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Někdy ale zboží vrátit nejde. „Jde například o zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou některé potraviny či řezané květiny, nosiče digitálního obsahu (DVD, CD) s porušeným originálním obalem a zboží upravené podle specifického přání zákazníka. Nebo také produkty, které jsou prodávány v uzavřeném obalu, přičemž obal byl porušen a zboží nelze vrátit do prodeje z hygienických důvodů. Typicky se může jednat o kosmetiku, třeba krémy na obličej, zubní kartáčky či erotické pomůcky,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jestliže nejde o výše uvedené případy, musíte tedy zboží prodejci doručit do 14 dní od přijetí, ten má potom 14 dní na vrácení peněz. Musí vám vrátit všechny peníze, které od vás v souvislosti s nákupem obdržel.

„Poštovné při vracení zboží zpět podnikateli už však platíte vy. Nenechte se zarazit ani tím, že je prodejce povinen vrátit za dodání zboží k vám pouze částku odpovídající nejlevnější variantě dodání zboží, kterou nabízí,“ upozorňuje Hekšová.

V kamenných prodejnách je to jiné

Když nakupujete v kamenné prodejně a nejste si jistí, vždy se při nákupu ptejte na možnost vrácení či alespoň výměny zboží. Zákon vám právo vrácení nezaručuje, proto je ideální mít tuto možnost potvrzenou písemně.

Naštěstí se obchodníci ve výhodných podmínkách vracení či výměny zboží předhánějí a jdou často štědře nad zákonný rámec. A to hlavně v období Vánoc. Internetoví prodejci mnohdy i prodlužují 14denní lhůtu třeba do konce roku. Nebo i do poloviny ledna.

Další možností je bazar

Pokud jste propásli výše uvedené možnosti, nezoufejte. V povánočním období ožívají bazary a aukční servery. Prodej či nákup mezi nepodnikateli má však svá specifika. „Tak třeba záruka na zboží automaticky nepřechází na nového majitele. Na její převod je třeba zvlášť myslet a sepsat postoupení práv z vadného plnění, čímž převedete svá takzvaná reklamační práva na nového majitele věci,“ říká Eduarda Hekšová.

