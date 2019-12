Hitem Vánoc jsou dárky pro chytrou domácnost i její zabezpečení | E15.cz

O letošních Vánocích najdou Češi pod stromečkem v porovnání s loňskem častěji výrobky pro chytrou domácnost. Kvůli přechodu na nový standard vysílání DVB-T2 nakupují lidé i televize a set-top-boxy, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o stovky procent. Vyhledávané jsou rovněž chytré bezpečnostní systémy pro domácnost. Tradičně nejvíce se na Vánoce nakupuje oblečení a hračky, jejichž letošním hitem je motiv pohádky Ledové království. Vyplývá to z ankety mezi obchodníky. Shodují se, že Češi mají i letos chuť utrácet.

Průměrně plánují podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit za letošní Vánoce zaplatit 12 297 korun, což je o 1310 korun více než loni. Konkrétně v e-shopech utratí podle Asociace pro elektronickou komerci téměř dvě třetiny Čechů za dárky do 5000 korun.

"Nákupní vlna se vzhledem k dobré kondici české ekonomiky a chuti zákazníků utrácet přetavila do kontinuální vánoční nákupní sezony, kterou pociťujeme už od poloviny listopadu. Trvá až do konce roku," řekla mluvčí hypermarketu Globus Rita Gabrielová. Zhruba o 30 procent vzrostl před Vánocemi podle předsedy představenstva firmy Golden Gate Libora Brůny prodej zlatých a stříbrných mincí. "Češi je kupují nejčastěji pro své děti nebo jako rodinný dárek, který si udrží trvalou hodnotu," uvedl.

Jedním z hitů letošních Vánoc na e-shopu Alza.cz budou takzvané True Wireless sluchátka - bezdrátová sluchátka, která se spárují pomocí Bluetooth. "Populárním dárkem budou tradičně také mobilní telefony a notebooky zejména herní NTB a ultrabooky," uvedla mluvčí Patricie Šedivá. Oblíbené je ale i bílé elektro, chytré hodinky či fitness náramky. Podle Šedivé jsou hitem dětské produkty s tematikou Frozen (Ledové království), protože před Vánoci vstoupí do kin druhý díl populární pohádky.

V posledních letech získávají podle mluvčího řetězce Albert Jiřího Marečka na oblibě deskové hry pro děti i dospělé a kreativní sady. Každým rokem nicméně pozoruje rostoucí zájem i o takzvané jedlé dárky. Tradičně lidé kupují i parfémy. Obchodu s kosmetikou Notino se v listopadu a prosinci zvýšil jejich podíl na obratu o 25 procent. V nábytkářském řetězci IKEA s prvním adventem zaregistrovali, že se zákazníci orientují na nákup menších kusů nábytku, dekorace a sortiment ložnic a textilu.

V e-shopu Mall.cz vzrůstají prodeje produktů pro chytrou domácnost. Podle mluvčí Pavly Hobíkové jsou to třeba bezdrátové reproduktory a chytrá osvětlení. "K nejrychleji rostoucím kategoriím patří chytré bezpečnostní systémy, kdy zákazníci neustále vědí, co se u nich doma děje," řekla. Zájem je i o chytré zámky u dveří, které se dají odemknout mobilem.

V obchodech se sportovním zbožím Sportisimo se meziročně zvýšil zájem o fitness oblečení a doplňků. "Vypadá to, že pod stromečky bude také více 'měkkých dárků', zájem je o vyloženě sportovní i volnočasové sportovní oblečení a doplňky," dodal šéf marketingu Zdeněk Morávek.

Pro e-shop s módou Zalando se hitem letošních Vánoc stal ikonický symbol 90. let - ledvinka. A to ať už v elegantním minimalistickém provedení či s veselými motivy. Módní trend by se měl "v ulicích" projevit až příští rok. Manažer módní značky Pietro Filipi Martin Roubal dodal, že trendem jsou originální kožené kabelky s autorským designem značky, kašmírové šály a kožené rukavice. Hitem je podle něj kašmír, který se prolíná celou kolekcí.