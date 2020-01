Oběd do 120 korun? Jen v Ostravě, Olomouci, Jihlavě | E15.cz

Pokud jste se v prosinci chtěli ve velkých městech naobědvat do 120 korun, museli jste vyrazit do Ostravy, Olomouce nebo Jihlavy. Ještě před rokem jste se přitom za tuto částku najedli všude kromě Prahy a Brna. Ceny i útraty lidí v restauracích ale za posledních 12 měsíců výrazně vzrostly. Vyplývá to z Ticket Restaurant Card Indexu.