Od roku 2020 podraží tabák, alkohol a hazard | E15.cz

Dle návrhu Ministerstva financí má vzrůst spotřební daň z půl litru 40procentního alkoholu z 57 na 64,50 koruny, lahev tvrdého alkoholu tak podraží zhruba o 11 korun. V případě spotřební daně z cigaret je mechanismus zdražování složitější, krabička může podražit zhruba o 15 korun.

Zdražování se vztahuje i na doutníky, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Pro jednoduchost uvažujte zvýšení sazby spotřební daně o 10 procent. Zdražováním chce stát bojovat proti závistlostem (prezentace).

Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. Dále se navrhuje zvýšení sazby z 23 procent na 25 procent pro dílčí daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu a z 23 procent na 30 procent pro dílčí daň z loterií, bing a tzv. živých her.

Zvyšování spotřebních daní je jeden z osvědčených a doporučováných receptů proti závislostem. Podle poslední zprávy OECD z července 2018 jsou však spotřební daně z alkoholu a tabáku v ČR stále nízké. Krok @MinFinCZ tak jde zcela správným směrem a já za to děkuji @alenaschillerov https://t.co/gxTC9shxlt — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) May 13, 2019

Na spotřební dani z lihu inkasoval stát v roce 2018 7,9 mld. korun, na spotřebí dani z tabákových výrobků 58,8 mld. korun a 9,8 mld. korun to bylo na hazardu. Při průměrném navýšení okolo deseti procent lze očekávat výnos navíc ve výši zhruba sedm miliard korun.

“Jsem moc rád, že Ministerstvo financí vyslyšelo naše volání. Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol dlouhodobě doporučuje i WHO a OECD. Podle poslední zprávy OECD z července 2018 jsou spotřební daně z alkoholu a tabáku v České republice stále nízké. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy,“ dodal ministr zdravotnictví.