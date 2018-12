Pět tipů, na co si dát pozor, když si pojišťujete elektroniku | E15.cz

Krádež, ztráta, poškození, to jsou všechno hrozby, které mluví pro to investovat pár stokorun navíc. Pojištění ale nepostihuje všechny případy, kdy zákazník o přístroj přijde. Velmi důležité proto je, aby si zákazníci přečetli smluvní podmínky. Pokud tak neučiní, mohou být nepříjemně překvapeni, že zrovna jejich případ, kdy o telefon přišli nebo ho poškodili, je ve výlukách z pojištění, kdy nedostanou žádnou náhradu. Co mít na paměti a na co si v pojistných smlouvách dávat nejvíce pozor?

1. Zaplatí vám pojišťovna tzv. novou nebo časovou cenu?

Cena pojištěného zboží se v čase mění. Cena, kterou měla věc v okamžiku vzniku pojistné události, může být podstatně nižší než v době jejího pořízení. Pokud máte pojištěnou časovou cenu věci, dostanete výrazně méně peněz, než kolik bude potřeba na pořízení nové. Časová cena se může například určit tak, že se z kupní ceny dané elektroniky odečtou dvě procenta za každý započatý měsíc od data zakoupení. Za rok se tak v tomto konkrétním případě sníží cena téměř o čtvrtinu. A po několika letech tak nemá podle pojišťovny váš mobil nebo tablet téměř žádnou hodnotu, přestože vám ještě dobře sloužil. Přednost dejte proto pojištění, kde vám proplatí cenu nové elektroniky. A pokud se daná věc již neprodává, cenu pojišťovna odhadne dle elektroniky parametrově nejvíce podobné.

2. Jak vysoká je spoluúčast?

Pojišťovna vám ve většině případů nezaplatí sto procent spočtené nové či časové ceny elektroniky. Je obvyklé, že součástí smlouvy o pojištění je i sjednání spoluúčasti na škodě. Při výplatě škody vám o tuto částku zaplatí pojišťovna vždy méně. „Slušná“ spoluúčast se pohybuje do deseti procent škody. V některých případech je však spoluúčast stanovena fixně, například ve výši tisíc korun, což u nižší ceny elektroniky může nemile překvapit.

3. Proti jakým rizikům je elektronika pojištěna?

Obsah pojištění je dosti různorodý, přestože může mít stejný název. Je proto dobré si ujasnit, na co všechno se pojištění vztahuje. Standardně se pojištění vztahuje na poškození či zničení věci vámi či třetí osobou, například dětmi. Některé pojišťovny však kryjí jen pád a poškození vodou, u jiných pojišťoven je kryto i poškození elektřinou, ohněm či jiným živlem.

Běžně se pojištění vztahuje i na krádež. Ztráta věci však kryta není. Pokud telefon zapomenete v restauraci na stole nebo vám vypadne z kapsy, máte smůlu. Rozdíl mezi pojišťovnami však může být v tom, jak se dívají na odcizení mobilního telefonu kapsářem. Jedna pojišťovna uhradí (vyžaduje však nahlášení skutečnosti Policii ČR), jiná ne, neboť se obává pojistných podvodů.

4. Jaké jsou výluky z pojištění?

V pojistných smlouvách narazíme na celou řadu případů, kdy žádnou náhradu za odcizenou či zničenou věc nedostanete. Jistě nepřekvapí, že pojišťovna nezaplatí úmyslné škody nebo že požaduje schválení servisu, kde má být oprava provedena. Kryta není ani nedbalost. Pokud necháte tablet nebo mobil někde bez dozoru nebo na dešti, tak pojišťovna škodu neproplatí. Rovněž se nehradí vady, na které se vztahuje platná záruka. Pojišťovny také nehradí poškození, které nemá vliv na funkčnost daného zařízení, jako jsou různá poškrábání či kosmetické vady. Běžnou výlukou je i poškození příslušenství věci nebo užívání výrobku v rozporu s návodem od výrobce či účelem, pro který je určen.

Překvapit však mohou některé nestandardní výluky, jako je výluka na krádež věci z automobilu (i z uzamčeného zavazadlového prostoru) či výluky na „poškození zařízení, kterému se dalo předejít“ nebo „pády bez zjevné vnější příčiny (tablet či mobil vám vypadne z ruky)“.

5. Máte k dispozici kompletní informace a čas na rozhodnutí?

Ke smlouvám se nemusí vázat jen všeobecné obchodní podmínky, ale v některých případech narazíme i na tzv. doplňkové podmínky. Ty je potřeba také prostudovat, protože zde bývají uváděny některé výluky z pojištění. Případně prodejci mohou nabízet seznam „toho nejdůležitějšího“ z pojistných podmínek, ale logicky zde není obsaženo vše a kupující by měl chtít vidět celou smlouvu. Zákazníci by neměli věřit jen lákavým reklamním slibům, které na ně někdo vychrlí zpoza přepážky či po telefonu. Přečíst si smlouvu je základ při sjednávání jakéhokoliv pojištění. Vyznat se ve spleti často těžce srozumitelných ujednání vyžaduje dostatek času a klidu, což se během nákupu nemusí podařit.

Zákazníci by si tak smlouvy měli prostudovat dopředu – většinou jsou dostupné na internetových stránkách prodejců – a zvážit, zda jsou pro ně podmínky pojištění výhodné nad rámec běžné záruky. Navíc, toto pojištění není nutné sjednávat u prodejce či mobilního operátora. Pojištění je možné uzavřít i po nákupu výrobku na internetu, v rámci některých platebních karet nebo u vybrané pojišťovny a s jistými omezeními i v rámci pojištění domácnosti.

