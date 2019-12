Průzkum: Předvánoční půjčky vrcholí | E15.cz

Vánoce jsou bezpochyby finančně náročné. V tomto období se tak zvyšuje poptávka po krátkodobých půjčkách. Skutečnost, že si půjčujeme na dárky, se odráží i ve výši těchto úvěrů. Vyplývá to z dat společnosti Fair Credit Czech.

Průměrná výše krátkodobého úvěru je u nebankovních společností během roku 20 tisíc korun. V období před Vánoci se tato částka zvyšuje asi o 20 procent. Poptávka je o 30 procent vyšší než v dalších měsících. Výjimkou je červen. To si lidé pro změnu půjčují na dovolené. Podobné je to i v září, tento měsíc je spojen s výdaji, které doprovází nástup dětí do škol.

„Naše společnost letos zaznamenala více než 15procentní meziroční nárůst prodejů krátkodobých úvěrů,“ říká Tomáš Konvička, jednatel společnosti Fair Credit Czech.

Krátkodobých úvěrů se nebojíme

Češi se krátkodobých úvěrů nebojí. Může za to příznivá hospodářská situace a růst HDP. Češi si totiž uvědomují, že při ztrátě zaměstnání mají velkou šanci najít si v relativně krátké době novou, mnohdy i lépe finančně ohodnocenou práci, a riziko, že úvěr nebudou moci dlouhodobě splácet, je tak minimální.

Zásadní pravidlo pro zájemce o krátkodobé úvěry

Při čerpání úvěru by se zájemci měli držet jedné zásady, a to skutečnosti, že věc, na kterou si finanční prostředky půjčují, by měla mít delší životnost než doba splácení samotného úvěru.

