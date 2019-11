Špatná půjčka vás stáhne ke dnu, čtěte, kterým společnostem se vyhnout a na co si dát pozor | E15.cz

Blíží se Vánoce a nabídka půjček je všudypřítomná. Než podlehnete, přečtěte si, co říká index odpovědného úvěrování.

Analýza zpracovaná Člověkem v tísni zkoumá všech 35 společností, které smějí poskytovat nezajištěné splátkové úvěry. Jednotlivé půjčky jsou seřazeny do žebříčku podle jejich bezpečnosti. Analýza zároveň upozorňuje na rizika, jichž si je třeba při půjčování všímat.

Index odpovědného úvěrování hodnotí u každé společnosti 16 parametrů týkajících se nákladů, srozumitelnosti a přístupu ke klientům. Liší se tím od běžných úvěrových srovnávačů, které se zaměřují především na cenu.

„Zatímco u většiny bank a velkých nebankovních společností lidé za roční padesátitisícový úvěr zaplatí snesitelné tři až čtyři tisíce korun navíc, na trhu se pohybují i společnosti, které si řeknou o 80 tisíc, tedy dvacetinásobek. Podobné rozdíly se týkají i nákladů při prodlení. Pokud nebudete schopni zmíněnou půjčku řádně splácet, budete si muset u některých věřitelů připravit dalších 40 tisíc korun,“ vysvětluje David Borges, autor analýzy.

Náklady, transparentnost, prověřování klientů

Analýza zkoumá, zda společnosti umožňují lidem před podepisováním smlouvy odhadnout výši měsíčních splátek a celkově zaplacenou částku. Tento požadavek splňuje zhruba 70 procent věřitelů.

Třetina společností však tuto možnost nenabízí, respektive výpočet nákladů podmiňuje zasláním osobních dat. Asi deset společností přitom na webu neuvádí ani výši úrokové sazby nebo alespoň její horní mez.

Naprostá většina dotazovaných společností se na úvěrovou historii doptává alespoň v jedné z velkých databází, jimiž jsou Bankovní a Nebankovní registr, Solus a REPI. To ale neplatí u společností Help Financial a OPR Finance (EverydayPlus).

Index dále jako nejvíce nejNEodpovědnější společnosti v tomto směru zmiňuje společnosti Centrofinance, Ferratum, P&P Loan, Profi Credit a OKV Leasing.

Než vezmete půjčku, odpovězte si na tyto otázky:

Opravdu půjčku potřebuji? Znám svou měsíční splátku? Vím, kolik zaplatím celkem? Kolik mi napočtou při prodlení? Nenutí mi drahý revolving? Nejde o podnikatelskou půjčku? Nechtějí ručení nemovitostí? Nemluvím se zprostředkovatelem? Zkontroloval jsem cenu ve smlouvě?

Dalším problematickým bodem je chování společností při předčasném splacení. Zákon sice výslovně stanovuje, že věřitel nesmí v takovém případě požadovat více než 1 procento z vypůjčené částky, nicméně některé společnosti toto nařízení obcházejí a žádají doplacení desítek tisíc za různé nesmyslné administrativní poplatky. V takovém případě je na místě kontaktovat některou z dluhových poraden nebo finančního arbitra.

Na co si dát pozor?

Index výslovně varuje před revolvingovými úvěry kombinovanými s vysokými úrokovými sazbami. Jde o půjčky, u nichž není předem stanovena pevná splátka, ale pouze splátka minimální. Problémem je, že při využití této splátky se splacení půjčky výrazně oddaluje a, s ohledem na velmi vysoký úrok, dramaticky prodražuje.

Příkladem je již zmíněná společnost OPR Finance, která klientům účtuje měsíční úrok 20 procent, přičemž stejně velká je i minimální splátka.

„Některé společnosti mají také ve svých obchodních podmínkách problematické sankce. U společnosti HFS můžete například za jakékoliv prodlení dostat k úhradě náklady ve výši 5 000 korun. Společnost Pronto Credit (Prontopůjčka) může zase klienta pokutovat pětistovkou za to, že včas nenahlásil zhoršení svojí finanční situace (například ztrátu zaměstnaní nebo pracovní neschopnost),“ říká Borges.

„Jedny z největších nákladů po klientech uplatňoval i Provident, který se ale rozhodl od této praxe upustit a to i zpětně, což považujeme za velký úspěch v oblasti samoregulace,“ dodává Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Autoři analýzy také důrazně doporučují, aby si lidé pečlivě zkontrolovali, zda se náklady úvěru (tedy úroková sazba či různé poplatky) uvedené ve smlouvě, shodují s tím, co jim bylo dříve řečeno. Ne vždy tomu tak musí být...