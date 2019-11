Středočeské paneláky jsou v kurzu | E15.cz

V Praze se momentálně starší byty prodávají v průměru za 87 tisíc za metr čtverečních. Ve Středočeském kraji je to 48 tisíc korun – tedy 55 procent z pražské ceny. Rodiny s pražským platem tak na středočeské byty dosáhnou zhruba dvakrát lépe než na ty v metropoli.

Raději byt než dům

Poprvé výrazným způsobem stoupá počet těch, kteří nehledají vlastní rodinný dům. Roli namísto ceny hraje skutečnost, že s bydlením a správou vlastního domu nemají zkušenosti a nechtějí řešit na to navázané investice. Podle webu Bezrealitky poptávka po středočeských panelácích vzrostla za poslední rok na více než dvojnásobek. To mělo pochopitelně vliv na ceny těchto objektů. Ty v městech a spádových vesnicích kolem Prahy rostou výrazně rychlejším tempem, než například u pražských panelových sídlišť a zatím to nevypadá, že by narážely na svůj strop.

Podle Hendrika Meyera, CEO Bezrealitky, je byt v příměstském paneláku navíc možné považovat za investici s poměrně rychlou a jistou návratností a vyplatí se o něm uvažovat i v následujících letech. Jejich ceny sice rostou, stále je však možné najít takové, které jsou dnes vlastníky prodávané výrazně pod cenou.

Zájem o tyto paneláky bude stoupat i nadále. Lákavé jsou jak pro lidi, kteří odchází z Prahy, tak i pro ty, kteří se přesouvají blíž k Praze z okolních vesnic.

Bytový fond středočeských paneláků je docela velký

Bytový fond středočeských paneláků čítá asi 100 tisíc bytů. Více než polovina již dnes díky dojezdové době spadá do pásma, kdy jsou atraktivní i pro obyvatele metropole. Cena panelového domu se dá navíc do budoucna výrazným způsobem navýšit.

„Potenciál vidím v dalších rekonstrukcích domů, které jim dokáží postupně vrátit jejich architektonickou hodnotu nebo revitalizaci celých urbanistických celků. Roli bude hrát také zlepšování vysokokapacitní dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit, například rozvojem železničních systémů integrované hromadné dopravy,“ zmiňuje Meyer.