Ukončení investiční smlouvy není podmínkou při výběru peněz z podílového fondu | E15.cz

Výhoda investic do podílových fondů je, že investor z nich může kdykoli vybrat své peníze. A to většinou bez poplatku. Na peníze přitom nemusí čekat dlouho. Investiční společnost mu je většinou vyplatí do pěti pracovních dnů. Někdy i dříve.

Jiné plus je, že za vybrání peněz investorovi nehrozí žádný postih, nepočítáme-li 15procentní daň z výnosu. Ovšem i té se lze vyhnout, pokud investor do fondů investoval déle než tři roky, případně z fondů nechce vybrat (v jednom kalendářním roce) více než sto tisíc korun.

Tip: Kam výhodně investovat? Spočítá vám to naše investiční kalkulačka

Praxe ovšem ukazuje na jiný problém. Totiž ten, že lidé při výběru peněz z podílových fondů automaticky zruší smlouvu s investiční společností. Problém ovšem je, že v okamžik vypovězení smlouvy se investoři sami a dobrovolně připraví o peníze, které za uzavření smlouvy investiční společností již zaplatili.

Svým rozhodnutím de facto vyhodí z okna ne nevýznamné vstupní poplatky, které si investiční společnost z jejich účtu stáhla jako první. A nejen to. Svým rozhodnutím se zároveň i připraví o možnost obnovit investice do fondu, aniž by přitom nemuseli ty stejné vstupní poplatky, což už jednou zaplatili, zaplatit znovu.

Jakkoli to zní triviálně, podle odborníků v praxi ruší smlouvu s investiční společností většina investorů, kteří se rozhodnou pro dřívější výběr peněz z podílových fondů, než původně předpokládali.

Investiční odborníci proto upozorňují: I smlouva s investiční společností má svou hodnotu. A to minimálně v již uhrazených vstupních poplatcích při vstupu do podílových fondů.

Což by si podle nich měli uvědomit zejména ti, kteří podílové fondy používají jako „spořicí“ nástroj. To znamená, že do něj pravidelně nebo, jak jim to vyjde, posílají peníze. Třeba i proto, že je nechtějí „skladovat“ na bankovních účtech. Což se dnes vzhledem k rostoucí inflaci a nízkým úrokům u bank vyplatí jen málokdy.

Autorka je ze společnosti Partners.