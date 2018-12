Vláda zatím nechce euro, datum přijetí se proto odkládá na neurčito | E15.cz

Mezi řádky tiskové zprávy lze vyčíst, že euro by nám přineslo nemalé náklady, jejichž výše je navíc nejasná: „Během posledních let se podoba institucí i pravidla eurozóny podstatným způsobem změnila a v současnosti proto nelze spolehlivě odhadnout budoucí potenciální finanční i nefinanční závazky pro Českou republiku spojené se vstupem do eurozóny.“

Jednání o prohlubování integrace však nadále pokračují. Česká republika v tomto roce s největší pravděpodobností splní všechna maastrichtská konvergenční kritéria, kromě kritéria směnného kurzu, neboť se neúčastní příslušného mechanismu. Ve střednědobém výhledu pravděpodobně budou tato kritéria plněna i nadále.

Vlastní připravenost Česka na přijetí eura se oproti předchozím letům zlepšila, i když přetrvávají některé nedostatky. Za hlavní překážky vstupu do měnové unie lze nadále považovat nedokončený proces reálné ekonomické konvergence, což v překladu znamená, že jsme jen "chudí příbuzní" Západu.

S ohledem na uvedené skutečnosti dospěli na financích a v ČNB k závěru, že zatím nebylo dosaženo takového pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. Vláda se s tímto názorem ztotožnila.