Dluhy se mají platit. Myslí si Češi | E15.cz

Podle Čechů není naše republika vůči dlužníkům přísná. V blízké době by poslanci měli projednávat zákony, které pravidla pro splácení dluhů ještě zmírní. Většina lidí s tím ale nesouhlasí. Už teď je podle nich osobní bankrot mírný. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stem/Mark pro Českou asociaci věřitelů.

S navrhovaným zkrácením osobního bankrotu na 3 roky by souhlasilo 10, 5 procent Čechů. Převážná část lidí by neměnila ani fungující pravidla exekucí – 78 procent považuje za správné, že je možné prodat dlužníkův movitý majetek, většina by zachovala i svobodnou volbu exekutora a možnost vymáhat dluh tak dlouho, dokud ho dlužník nesplatí. 82 procent dotázaných je pro to, aby stát pomocí zákonů zajistil, aby se věřitelé ke svým penězům dostali.

Smazání dluhů

Nyní je to tak, že v případě osobního bankrotu jsou dluhy dlužníkovi smazány v případě, že splatí minimálně 30 procent. Tuto skutečnost považuje za správnou jen 16 procent dotázaných. Ještě méně lidí by bylo pro zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky. To navrhuje vláda. Z průzkumu jasně vyplynulo, že si Češi myslí, že dluhy se mají platit.

Postoje občanů jsou v drtivé většině případů odlišné od legislativních změn, které stát v posledních letech zavádí. „Je zřejmé, že pohled zákonodárců je v této věci velmi výrazně zkreslen zájmy a názory hrstky bojovníků za práva dlužníků, kteří jsou bohužel na rozdíl od běžných občanů a věřitelů velmi aktivní v médiích a na sociálních sítích,“ poznamenal Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Pokud bychom byli věřiteli

Pro 86 procent dotázaných by v případě, že by se stali věřiteli, bylo důležité se v co nejkratším čase dostat ke svým penězům. Pouze 6,5 procent lidí by souhlasilo s tím, aby věřitel musel před započetím exekuce zaplatit exekutorovi nevratnou zálohu, jak navrhuje novela ministerstva spravedlnosti.

„Odměna exekutora by podle většiny lidí měla být odvislá od toho, jak dobře vykonává svoji práci. Vzhledem k tomu, že jsou v kvalitě i úspěšnosti exekutorů velké rozdíly, považuje také převážná část lidí za správné, aby měl věřitel i nadále právo zvolit si exekutora, kterému vymáhání dluhu svěří,“ uzavírá Staněk.