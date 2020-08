Insolvenční prázdniny končí: Od září mohou věřitelé znovu podávat návrhy | E15.cz

Dočasné insolvenční prázdniny přinesl zákon přijatý ve stavu legislativní nouze – tzv. Lex Covid Justice. Podle tohoto zákona není až do 31. srpna možné podat věřitelský insolvenční návrh. K podanému návrhu by soud nepřihlížel. Od počátku září to bude ale opět možné.