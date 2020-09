Na letní dovolené bylo letos podle průzkumu méně Čechů než loni | E15.cz

Na letní dovolenou v letošním roce vyrazilo 63 procent dospělých Čechů, což bylo o 14 procentních bodů méně než v loňském roce. Na 73 procent Čechů ji přitom strávilo v ČR, zatímco v loňském roce to nebyla ani polovina. Vyplývá to z průzkumu, který společnost Perfect Crowd uskutečnila pro úvěrovou firmu Home Credit koncem srpna. Hlavními důvody byly jak obava z nákazy koronavirem a menší nabídka vzdálenějších destinací, tak také strach lidí spojený s nastupující krizí.

Ti, kteří se přesto rozhodli strávit letošní letní dovolenou v zahraničí, vyrazili nejčastěji do Chorvatska a na Slovensko. Kvůli koronaviru měli Češi omezenou volbu, kam jet na dovolenou, často se ještě v průběhu léta měnily podmínky, za jakých se do dané destinace mohlo přicestovat. Lidé buď vraceli na poslední chvíli nakoupené zájezdy, nebo se naopak rozhodovali pár dní před dovolenou, jakou destinaci zvolit.

Devět z deseti respondentů odpovědělo, že celkové náklady na jejich letní dovolenou byly do 30 000 korun. Drtivá většina dovolenou financovala z úspor nebo z běžné výplaty. Jednotky procent lidí si na dovolenou půjčovali, například od příbuzných nebo kamarádů. Pouhá dvě procenta si vzalo na výdaje na dovolenou komerční půjčku buď od banky nebo nebankovního poskytovatele.

"Češi se v letních měsících zachovali rozumně a naprostá většina z nich si na dovolenou nepůjčovala. Snažíme se vždy klienty poučovat, že dovolená není výdaj, kvůli kterému se má zadlužit. Po půjčce lze sáhnout, pokud se například rozbije pračka nebo je potřeba krátkodobě překonat negativní cash flow. Mělo by jít o nezbytné výdaje, obecně na dárky nebo dovolené, tedy na zbytné věci si raději nepůjčovat," uvedl finanční ombudsman klientů Home Credit Miroslav Zborovský.

Více než polovina lidí utratila za letošní dovolenou méně peněz ve srovnání s loňským rokem. Třetina dokonce uvedla, že výrazně méně. Tady se podle průzkumu jednoznačně projevila jednak obava z nákazy, menší nabídka vzdálenějších destinací, ale i strach lidí spojený s nastupující krizí.

Právě kvůli obavám z nákazy nejelo do zahraničí 40 procent respondentů, což také uvedli jako hlavní důvod, proč za dovolenou ušetřili. Na 22 procent dotázaných raději omezilo výdaje na dovolenou kvůli strachu ze ztráty zaměstnání nebo ze snížení příjmů. U 12 procent lidí se již nižší příjmy kvůli koronaviru projevily, ať už kvůli ztrátě zaměstnání nebo menšímu měsíčního výdělku.

Tři lidé z deseti berou ušetřené peníze z letošní dovolené jako potřebnou finanční rezervu. Na 42 procent je vloží do vybavení domácnosti nebo rekonstrukce. Polovina respondentů uvedla, že by s omezením cestování do zahraničí i v roce 2021 měla problém, ale až 42 procentům lidí by to vůbec nevadilo.