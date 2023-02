Oživení hypotečního trhu není teď na programu, říká odborník | E15.cz

Loni se hypoteční trh meziročně propadl o 64 procent. Podle obchodního ředitele společnosti Partners Jana Brejla prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se boom hypoték, jaký trh zaznamenal například v roce 2021, brzy vrátil.

Sice ho ani nevylučuje, avšak obdobného boomu se podle něj dočkáme spíše v horizontu několika let. Význam nájemního bydlení roste a poroste dál. Důvodem však nebude pouze nedostupnost hypotečních úvěrů, nýbrž mezigenerační rozdíly spočívající ve změně pohledu na vlastnické bydlení. Současnou situaci definuje jednoznačně.

„Vysoké úrokové sazby společně s minimálními regulatorními požadavky (DTI, DSTI) pro zájemce nad 36 let výrazně snížily dostupnost hypotečních úvěrů. Jinými slovy získání hypotéky je pro klienty i s průměrnými příjmy obtížné. Případné oživení trhu může přijít v druhé polovině roku,“ tvrdí.

Nepomáhá ani pokles cen u vybraných typů nemovitostí. Zlevňují zejména byty na sekundárním trhu a dražší nemovitosti. Ale u novostaveb k poklesu nedochází. Developeři se snaží maximálně udržet ceny a snížení ceny pozorujeme formou akcí, jako jsou kuchyně, koupelna či garážové stání zdarma.

„Objevují se i nabídky takzvaných garantovaných hypoték se sazbou kolem tří procent. Nejde však o hypotéku v pravém slova smyslu, ale kompenzaci rozdílu mezi sazbami ze strany developera,“ doplňuje Jan Brejl.

Jakou zvolit délku fixace hypotečního úvěru

Ideální volbou fixace hypotéky jsou podle Jana Brejla tři roky. Banky nabízejí atraktivnější sazby na delší fixace a z tohoto pohledu je možné uvažovat i o fixaci na pět let.

„Doporučuji pak i maximalizovat dobu splatnosti. To sice zvýší celkové náklady úvěru, ale je zbytečné zatěžovat rozpočet vysokou splátkou. Případně je možné si rozdíl ukládat a pak jej použít na mimořádnou částečnou splátku úvěru,“ doplňuje.

A podobně radí i u refinancování hypotéky. Důležité je, jak se nová splátka refinancovaného úvěru promítne do rozpočtu domácnosti. Pokud by navýšení sazby při refixaci významně zvýšilo výdaje, které by bylo obtížné pokrýt, je možné refinancovaný úvěr nastavit na maximální dobu splatnosti a tak snížit měsíční splátku.

Vzhledem k tomu, že výše úrokových sazeb centrální banky „zamrzla“ na sedmi procentech, nedá se příliš předpokládat, že by úroky u hypoték nějak výrazně poklesly, byť mírně klesají. Výše sazeb úvěrů se totiž odvíjí také od sazby na mezibankovním trhu. Tato sazba od čtvrtého kvartálu loňského roku klesá. Některé banky aktuálně snížily úrokové sazby a je možné získat úvěr se sazbou mírně nad 5,5 procenta.

Kdy dojde k oživení

Česká národní banka, ale i ekonomové očekávají, že inflace v Česku začne významněji klesat až koncem prvního pololetí. Do té doby nelze očekávat snižování sazeb u hypotečních úvěrů.

„Snížení by opět stimulovalo poptávku a to by mohlo zabránit snížení inflace. Případné snižování sazeb je možné očekávat až ke konci letošního roku. Hypoteční trh bude stimulován především poklesem cen nemovitostí a konkurencí hypotečních bank,“ shrnuje výhled na letošek obchodní ředitel Partners.

Vyjadřuje se i k dopadu propadu hypotečního trhu na poradenský trh. Pokles na provizním obratu zprostředkovatelů odhaduje na více než dvě miliardy korun. Říká, že pro poradce, kteří byli významně specializovaní, či dokonce výhradně zaměření na zprostředkování hypotečních úvěrů, jde o významný zásah do jejich fungování a pro některé byl i likvidační. Naopak ti poradci, kteří poskytují komplexní poradenství, byli schopni kompenzovat hypotéky segmenty investic a pojištění.