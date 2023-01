Zájemci o státní půjčku pro mladé mají letos smůlu. Stát chce podpořit nájemní bydlení | E15.cz

„V roce 2022 mohli lidé do 40 let věku také žádat o státní půjčku na pořízení nebo modernizaci obydlí z programu Vlastní bydlení. V tomto roce bylo v rozpočtu programu připraveno celkem 700 milionů korun. Státní fond podpory investic zastavil příjem žádostí už k 20. dubnu 2022. Důvodem bylo vyčerpání rozpočtu, protože už v polovině dubna zájemci podali žádosti v souhrnné výši převyšující 713 milionů korun,“ uvádí podrobnosti ke státní půjčce na bydlení Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

Původním plánem Státního fondu podpory investic bylo znovuotevření žádostí do programu ještě na podzim 2022. K tomu ovšem již nedošlo. A státní půjčku na bydlení pro mladé nebude možné čerpat ani letos. Z rozpočtu fondu totiž nebude podporováno vlastnické bydlení fyzických osob.

„Jedná se strategické rozhodnutí vedení MMR a SFPI spočívající v zefektivnění vynakládání omezených zdrojů státního rozpočtu ve smyslu podpory výstavby bytových domů s nájemními byty namísto podpory individuálního vlastnického bydlení,“ komentuje Karolína Smetanová, ředitelka komunikace Státního fondu podpory investic, s tím, že z výše uvedeného důvodu je státní podpora vlastního bydlení ve stávající podobě zcela u konce. Pokud by měla v budoucnu být znovu poskytována, mělo by se podle Smetanové jednat o nějaký druh podpory pro příjmově vymezenou skupinu žadatelů.

Tip: Jakou výši hypotéky budete mít? Spočítejte si splátku s naší hypoteční kalkulačkou

Podpora nájemního bydlení jako výmluva?

„Ukončení podpory vlastního bydlení je další ranou pro mladší ročníky. A přichází zrovna v období ekonomického stresu, to znamená právě v okamžiku, kdy je podpory nejvíce potřeba. Změna přístupu k podpoře bydlení z vlastnického na nájemní mi připadá jako hledání výmluvy, kde nic není. Nájemním bydlením se problém bydlení jen odsouvá a vzhledem k raketově rostoucím nájmům tu bude velice rychle nový problém,“ míní Martin Mašát, ekonom Partners.

Posledním měsícem příjmu žádostí ze strany SFPI byl duben 2022 a v tomto období bylo přijato 56 žádostí v celkové výši 139 mil. korun, přičemž maximální výše úvěru byla 3,5 mil. korun. V té době byla výše úrokové sazby 4 procenta ročně. Pro srovnání ve stejném měsíci roku 2021 zájemci poslali 57 žádostí o 84 mil. korun, ovšem v té době byla maximální výše úvěru 2,4 mil. korun. „Zájem v posledním měsíci byl tedy stejný jako o rok dříve,“ dodala Smetanová.

Jak státní půjčka fungovala?

Vzhledem k tomu, že program byl dlouhodobě využíván, a to přímo mladšími žadateli, tak program měl smysl a pomáhal řešit situaci s bydlením. „Nicméně program měl nedostatky, a to neadresnost a objemové omezení, které mohlo být pro určité oblasti nedostatečné,“ dodává Mašát.

Na pořízení rodinného domu včetně pozemku bylo možné získat maximálně 3,5 milionu korun, nejvýše však 90 procent z pořizovací ceny nebo skutečných nákladů na výstavbu. V případě pořízení bytu byla maximální výše úvěru 3 miliony korun, nejvýše však 90 procent z ceny jednotky. Na modernizaci obydlí bylo možné získat úvěr od 50 000 do 750 000 korun. "Vzhledem k cenám nemovitostí si většina zájemců o státní půjčku musela zajistit další zdroje financování jinde,“ uvádí Veronika Kráčmar Hegrová

Nutné bylo také splnění několika základních podmínek. Jednou z hlavních byla maximální věková hranice. O úvěr mohli společně žádat manželé nebo registrovaní partneři, pokud alespoň jeden z nich ke dni podání žádosti o úvěr nedosáhl věku 40 let. Žádat o úvěr mohli i jednotlivci do 40 let trvale pečující o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti 15 let.

Další důležitou podmínkou pro získání státní půjčky na pořízení vlastního bydlení bylo to, že žadatelé nesměli vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost. Z úvěru bylo možné financovat pouze opravy vlastní nemovitosti, půjčku tedy nešlo využít například na rekonstrukci družstevního bytu.