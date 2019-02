Ceny nemovitostí: V malých městech už klesají | E15.cz

Jde o lokality s dobrou dojezdovou vzdáleností do tří největších měst v naší republice. V těchto městech je stále znát nedostatek bytů. Proto si zde na zpomalení růstu cen nemovitostí budeme muset počkat. Například v Ostravě už ale ceny začaly stagnovat v loňském roce. Menší města v okolí těchto měst už snižování cen nemovitostí registrují.

V Nymburku

Nymburk má ty výhody, že se nachází na jedné z hlavních železničních tratí ve Středočeském kraji, dále je blízko dálnice D11. Je tak snadná dostupnost do hlavního města. To asi zapříčinilo, že v uplynulých letech byl zájem o nákup bydlení v tomto městě. Podle statistik společnosti M&M Reality se v letech 2015 a 2016 pohybovaly průměrné ceny bytů v panelových domech v Nymburce okolo 23 tisíc korun za metr čtvereční.

„Rok 2017 pak přinesl skokový nárůst a průměrná cena za metr čtvereční vyšplhala na 32 tisíc korun. V první polovině roku 2018 pokračoval trend nárůstu poptávek po bydlení v Nymburce, který přinesl další mírné zvýšení cen nemovitostí, ale už jen v řádu procent. “ popisuje Jiří Jelínek, vedoucí nymburské pobočky společnosti M&M Reality. V létě 2018 už ale ceny nemovitostí narazily na svůj strop a na podzim začaly dokonce klesat. „V první polovině roku 2019 očekáváme další mírný pokles cen nemovitostí, a to o zhruba 5 až 10 procent,“ pokračuje Jiří Jelínek.

Právě z Nymburku realitní makléři hlásí zájem o nemovitosti ze strany lidí, kteří doteď žili a pracují v metropoli. Na koupi vlastní nemovitosti v Praze ale nemají.

Ivančice

„Vývoj cen bytů i domů v Ivančicích kopíruje dění na realitním trhu v Brně. Dle mého názoru je to tím, že dostupnost autem do Brna je zhruba 20 minut a je to jeden z mála směrů, kde se v dopravě netvoří kolony,“ konstatuje Petr Furch z pobočky společnosti M&M Reality v Ivančicích. Ceny bytů zde stagnují, ceny domů dokonce lehce klesají.

Frýdek-Místek

V tomto městě jsou ceny bytů průměrně o 30 procent vyšší než v na začátku roku 2015. V loňském roce začaly ceny, stejně jako v Ostravě, stagnovat. „V určitých lokalitách už jsme dokonce zaznamenali i mírný pokles cen nemovitostí. Například byt 3+kk v panelovém domě, o rozloze okolo 70 metrů čtverečních, který se před čtyřmi lety prodával za 1,3 milionu, se nyní prodává za 1,7 milionu. To už ale znamená meziroční pokles jeho ceny zhruba o 100 tisíc korun oproti začátku loňského roku,“ popisuje Renáta Sládková, která vede pobočku společnosti M&M Reality ve Frýdku-Místku.

Ceny nemovitostí by podle odhadů realitních makléřů měly klesat i nadále. A to vlivem hůře dostupných hypotečních úvěrů.