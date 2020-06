Cestovní pojištění: na co si dát pozor v souvislosti s koronavirem | E15.cz

Sledujte, zda Ministerstvo zahraničí do zvolené destinace doporučuje cestovat. To je i důležité vodítko pro pojišťovny. V případě nemoci covid-19 by pojistné ústavy léčebné a další výlohy nehradily, pokud by člověk onemocněl v oblasti, kam ministerstvo v souvislosti s koronavirem nedoporučuje vycestovat. Sledujte proto aktuální informace na stránkách ministerstva (zde). Hodí se i pro přehled o jiných hrozbách.

Většina pojišťoven deklaruje, že onemocní-li člověk koronavirem „v bezpečné zemi“, budou hradit léčebné výlohy, potřebnou hospitalizaci, asistenční služby i případnou repatriaci pacienta do ČR. Pokud by se situace v některém místě zásadně zhoršila v době, kdy už zde člověk pobývá nebo je právě na cestě, měla by se na něho pojistná ochrana vztahovat také.

Komplikace se mohou vyskytnout při nařízené karanténě v místě pobytu. Některé pojišťovny avizují, že by nehradily náklady na ubytování a stravu, ale pouze lékařská ošetření a další zdravotní péči.

Pozor na výluku pandemie a epidemie

Věnujte pozornost tomu, aby pojišťovna neuplatňovala výluku na pandemie či epidemie. Vzhledem k tomu, že pandemie covid-19 ve světě stále probíhá, představovala by tato výluka komplikaci pro pojistné plnění i v případě, že by člověk onemocněl koronavirem v zemi, která je z pohledu ministerstva bezpečná. Dobrou zprávou je, že tuto výluku nyní uplatňuje minimum pojišťoven.

Pokud se obáváte, že byste zájezd z důvodu onemocnění covid-19 (či jiné závažné komplikace) museli zrušit, pojistěte si i storno zájezdu, obzvlášť v případě, že dovolenou kupujete dlouho dopředu. Pojišťovny by neměly v tomto ohledu na koronavirus uplatňovat žádné výluky. Jen je třeba počítat s případnou spoluúčastí, ta se pohybuje okolo 20 procent z ceny.

Zlatá pravidla cestovního pojištění:

Věnujte čas výběru a porovnejte více nabídek, a to nejen podle ceny. Projděte si podmínky, ať vás něco nemile nepřekvapí.

Zvolte si dostatečné limity – pojišťovny vyplatí plnění jen do jejich výše, náklady na zdravotní péči v zahraničí přitom mohou být několikanásobně vyšší než v Česku.

Připojistěte si odpovědnost pro případ, že byste způsobili škodu na zdraví či majetku někomu dalšímu. Základní balíčky pojištění odpovědnosti často neobsahují.

Pokud se chcete věnovat nejen běžným sportovním aktivitám, ale například i vysokohorské turistice, sjíždět divoké řeky nebo terénní cesty na kole, připojistěte se i pro extrémní sporty.

Pamatujte, že cestovní pojištění se „nekamarádí“ s alkoholem. Pokud by došlo ke škodě kvůli ovlivnění alkoholem, může pojišťovna plnění výrazně krátit či zcela odmítnout. Na trhu lze ale nalézt i připojištění, se kterým bude pojišťovna hradit například následky úrazu, i když se stal pod vlivem alkoholu, a to až do výše 0,8 promile alkoholu v krvi.

Pro ty, kteří dají letos přednost dovolené v tuzemsku, by mohlo být užitečné cestovní pojištění, které platí pro ČR. V nabídce ho má několik pojišťoven. Hodí se obzvlášť těm, kteří nemají v rámci životního pojištění či pojištění domácnosti sjednané připojištění odpovědnosti v občanském životě.

Z této pojistky by se hradily například škody, které byste na dovolené způsobili druhým, typicky třeba na kole při dopravní nehodě. Plnění je pak u vybraných pojišťoven možné získat při úrazech s trvalými následky či při ztrátě nebo poškození zavazadel.

Zdroj: BrokerTrust