CK klientům se zájezdy do Tuniska nabídnou změnu destinace, nebo vrátí peníze | E15.cz

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) klientům, kteří měli v červenci odletět do Tuniska, nabídnou změnu destinace, nebo jim vrátí peníze. Podle jedněch z největších CK Fischer a Exim Tours vláda postupuje nesystémově a pravděpodobně docílí jen toho, že Češi budou na dovolenou cestovat z okolních zemí, například z Německa. ČTK do řekli zástupci CK. Ministerstvo zdravotnictví v úterý vydalo ochranné opatření, kterým od 5. července zařadilo Tunisko na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy a zakázalo od tohoto data do země cestovat. Opatření platí do 31. července.

Tunisko je podle mluvčí CK Blue Style Ilony Topolové velmi oblíbenou prázdninovou destinací českých turistů. Opatření se podle ní dotkne tisíců klientů. Postupně se CK se všemi spojuje, přednostně vyřizuje odlety v nejbližších termínech. Blue Style podle Topolové připravuje pro zákazníky několik variant, jak náhlou změnu pravidel pro cestování vyřešit. Jejich součástí je podle ní změna destinace či vrácení peněz bez storno poplatku. "Rádi bychom také zdůraznili fakt, že tuto změnu ochranných opatření jsme nemohli nijak ovlivnit, nebyla s námi konzultována a naše iniciativa ve formě návrhů nebyla zohledněna," uvedla.

Klienti CK Fischer a Exim Tours, kteří měli koupený zájezd do Tuniska, budou moci místo toho strávit pobyt v Bulharsku. "Je cenově srovnatelné s Tuniskem, v zelené kategorii a je to ideální destinace pro rodiny s dětmi. V sobotu vypravíme dodatečné letadlo, aby si mohli užít dovolenou v původním termínu," řekl mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Zákazníkům, kteří o tuto možnost nebudou mít zájem, vrátí peníze. Nebudou podle něj nabízet žádné poukazy, vrátí hotovost.

Česká vláda podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka znovu postupuje nesystémově a navíc nekoordinovaně s okolními státy. Češi se tak podle něj budou na dovolené vydávat ze sousedních zemí. "Němci totiž mohou do zemí mimo EU jako Tunisko, Turecko nebo Egypt dál cestovat, a pokud jsou naočkovaní nebo mají protilátky, tak ani nemusí do karantény. To znamená, že pokud se naočkovaný Němec vrátí z dovolené, může klidně hned přijet do České republiky. Stejně tak mohou Češi bez omezení cestovat do Německa, kde se mohou potkat s lidmi, kteří se z těchto zemí také vrátili," uvedl.

Tunisko je v oblíbenosti v případě cestovní agentury Invia podle její mluvčí Andrey Řezníčkové na sedmém místě. Zájezd tam má od 5. července do konce srpna zakoupeno asi 1500 klientů agentury Invia.

Ministerstvo zdravotnictví z důvodu šíření nových variant koronaviru chce zabránit jejich šíření a chce tak maximálně omezit zbytné cesty, jakou jsou ty turistické, kde je vysoké riziko ohrožení nákazou novými variantami viru covid-19, napsalo ve zdůvodnění opatření.

Deník N v úterý uvedl, že podle jeho nejmenovaných zdrojů, bude vláda na čtvrtečním mimořádném jednání řešit, zda na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy zařadí také Egypt. Tam každoročně vyráží mnohem více Čechů než do Tuniska.