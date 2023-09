Drahý nástup do školy? Pomohou daňové slevy a letos asi naposledy i školkovné | e15.cz

Propočítejte, pro koho je sleva výhodnější

Daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit na nezletilé děti do 18 let a zletilé děti do věku 26 let, které studují a dokonce do 28 let v případě, že studují prezenční doktorské studium.

Bonus mohou daňoví poplatníci využít jen v případě, pokud měli v kalendářním roce příjem minimálně 97 200 korun.

Daňové zvýhodnění na první dítě je 15 204 korun.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě je 22 320 korun.

Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě je 27 840 korun.

„Jelikož slevu na dítě může uplatnit jeden z rodičů, měli by zvážit, pro kterého z nich je to výhodnější. Například má-li jeden z partnerů paušální daň a druhý je zaměstnaný, bude pak logicky uplatňovat slevu na dani zaměstnaný rodič. Na druhou stranu v případě, kdy rodič živnostník neuplatňuje paušální daň a druhý rodič má nižší příjmy, může se vyplatit využít slevu na dani rodiči s živností,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Školkovné již letos asi naposledy

Plánované daňové škrty by se neměly dotknout slev na dítě, hrana ale zvoní školkovnému. To chce vláda od příštího roku zrušit. Ještě za letošek jej ale mohou rodiče uplatnit v daňovém přiznání, resp. v ročním zúčtování daně za rok 2023. Školkovné se vztahuje na každé dítě, které navštěvuje předškolní zařízení. Maximální výše se shoduje s výší minimální mzdy, která je pro letošek 17 300 korun.