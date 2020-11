Elektřina bude v roce 2021 levnější. Fixace je na pořadu dne | E15.cz

Kdo bedlivě sleduje pohyb elektřiny na burzách, ví, že zlevňovala už na jaře. Dodavatelé ale tento pokles promítli do ceníků až nyní. Spolu s tím opět vyvstává otázka fixace cen energií.

Pokles a útlum výroby v průmyslových podnicích a ve firmách nebo mírná zima – to vše jsou faktory, které letos ovlivnily poptávku po elektřině. A kde chybí poptávka, je prostor pro snižování ceny. I proto elektřina zlevňovala, z čehož by nyní měli těžit všichni odběratelé.

Cena elektřiny jako na houpačce

Když se podíváme na cenovou křivku elektřiny za poslední měsíce, letošní rok často klesala a opět šplhala nahoru. Na začátku roku atakovala hranici 48 euro za megawatthodinu, ale po vypuknutí první vlny pandemie koronaviru klesla na 39 euro za megawatthodinu. V průběhu jara se obchodovala za cenu kolem 40 euro, aby se později znovu vydrápala nahoru. Nyní obchodníci pořizují megawatthodinu silové elektřiny za zhruba 41 euro.

A právě na dalším vývoji cen energií na burzách budou záležet účty domácností a podniků v příštím roce. „Pokud se cena silové elektřiny udrží kolem 40 eur, pak by mělo dojít ke zlevňování i v příštím roce,“ domnívá se Markéta Witoszová, analytička portálu Ušetřeno.cz.

S fixací cen raději opatrně

Prognózy dalšího cenového vývoje energií pomáhají odpovědět na otázku, jestli se současné ceny vyplatí fixovat, nebo nikoli. Zafixování cen znamená, že odběratel se svým dodavatelem uzavře smlouvu na dobu určitou. Přijde tak například na dva nebo tři roky o možnost změnit dodavatele, ale zase má garantovanou cenu a nemusí se obávat zdražování. A právě v období, kdy ceny energií klesají, přichází dodavatelé s nabídkami fixace.

Podpisu smlouvy na dobu určitou by však podle odborníků mělo předcházet detailní prostudování nabídek na trhu. „Elektřinu nedoporučujeme fixovat bez toho, aniž by byl spotřebitel seznámen s nabídkou na trhu. Může se totiž stát, že si zafixuje elektřinu ve standardních, nikoliv retenčních či akvizičních produktech a zaplatí tak zbytečně více,“ konstatuje Markéta Witoszová.

Stejného názoru je i Jiří Gavor, analytik a jednatel společnosti ENA. „Fixací se zbavujete komfortu kdykoliv změnit dodavatele za nového s lepší nabídkou, proto před závazkem s fixací doporučuji více rozvahy a srovnání s jinými nabídkami na trhu,“ uvádí.

Elektřina možná znovu zdraží

Na fixaci cen elektřiny domácnosti vydělají, pokud půjdou ceny energií nahoru. To se těžko předvídá a stává se, že se i renomovaní analytici netrefí. Současný vývoj a zkušenosti z minula ale mohou leccos napovědět.

„Za předpokladu, že současná pandemie a tím vyvolaný pokles ekonomiky definitivně odezní, očekávám, že se budou více uplatňovat faktory tlačící na růst ceny elektřiny. Zpočátku pozvolně, ve druhém pololetí roku 2021 už docela výrazně,“ říká Jiří Gavor.

Nárůst cen elektřiny v následujícím období předpokládá rovněž analytická společnost S&P Global Ratings. Podle jejích predikcí dojde mezi léty 2021 až 2023 k částečnému zotavení cen elektrické energie na evropských burzách, a to v důsledku opětovného nárůstu poptávky.

Zlevní i distribuce

Pokud se domácnost nebo firma nad fixací elektřiny rozmýšlí, měla by si k ruce vzít ceníky dodavatelů a porovnat aktuální ceny napříč různými produkty. Zároveň by měla pamatovat na to, že fixace se týká pouze obchodní složky ceny elektřiny, která tvoří necelých 50 procent z finální platby. Zbytek jsou státem regulované poplatky, mezi něž spadá například i platba za distribuci – a tu si zafixovat nelze.

Dobrou zprávou ale je, že vedle silové složky bude od nového roku zlevňovat i platba za distribuci. „V roce 2021 dojde ke snížení distribučních poplatků, které tvoří asi třetinu ceny elektřiny, a to přibližně o dvě procenta,“ uzavírá Markéta Witoszová.