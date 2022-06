Growing Way: Soud vybral šest advokátů jako společné zmocněnce pro trestní řízení | E15.cz

Nadějí pro poškozené klienty jsou společní zmocněnci v trestním řízení

Na počátku loňského září zasahovala ve společnosti Growing Way národní centrála proti organizovanému zločinu. Zakladatel společnosti Ondřej Janata byl obviněn z vytvoření Ponziho schématu.

„V této věci došlo k obvinění jedné osoby (jednatel společnosti). Uvedená osoba měla prostřednictvím nabídky investic vylákat finanční prostředky od více než 4000 osob v souhrnné výši 1,5 miliardy korun. Předmětný fond ale podle našich závěrů měl pracovat na principu tzv. Ponziho schématu, kdy jsou investorům připisovány fiktivní zisky vyplácené nikoliv z investic, ale nově získaných vkladů,“ sdělil veřejnosti Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Ačkoliv je hlavním cílem trestního řízení potrestání pachatele, v tzv. adhezním řízení je již v rámci trestního řízení možné vymoci náhradu škody pro poškozené klienty. S ohledem na vysoký počet poškozených by se při uplatňování jejich práv individuálně protahovalo trestní stíhání, soud tak rozhodnul o tom, že poškození mohou svá práva vykonávat prostřednictvím společného zmocněnce.

Čím dříve si klienti vyberou jednoho z šesti advokátů, tím lépe

Na počátku května rozhodl okresní soud v Ostravě o tom, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím jednoho z šesti advokátů. Ze spisu vyplynulo, že celkově si poškození zvolili 36 zmocněnců (někteří klienti zřejmě z opatrnosti více než jednoho). Soud počet zmocněnců zredukoval na zákonem stanovaný počet maximálně šesti. Jsou jimi advokáti Ladislav Drha, Filip Hladiš, Vít Kubalec, Radim Kubica, David Kuboň a Petr Veselý.

„Rozhodnutí o jmenování zmocněnců bude doručováno pouze těm, kteří se již přihlásili jako poškození, a to prostřednictvím jejich zmocněnců (i těch nyní nezvolených). Tedy neplatí, že by každý poškozený osobně obdržel rozhodnutí poštou, ale bude zasláno jeho zmocněnci, který by ho měl o tomto rozhodnutí informovat. Nicméně nelze vyloučit, že policejní orgán z opatrnosti bude doručovat všem, ale to spíše nepředpokládáme,“ vysvětluje advokát Ladislav Drha, jeden ze soudem určených společných zmocněnců.

„Poškození, kteří si zvolili jako právního zástupce jinou advokátní kancelář, potažmo se v rámci trestního řízení zastupovali sami, si nyní musí oslovit jednoho z šesti zvolených společných zmocněnců, jinak jim jejich nárok nemůže být v trestním řízení přiznán,“ vysvětluje advokát Radim Kubica, další z jmenovaných zmocněnců.

Čím dříve poškození přejdou k jednomu ze společných zmocněnců, tím lépe. Do té doby nebudou moci získávat informace o průběhu řízení ani uplatňovat svá práva. „Svou případnou neaktivitou by klienti pouze prodlužovali dobu, než se věc někam posune, protože státní zastupitelství a následně i soud budou nějakou dobu vyčkávat, než dojde k přeskupení klientů,“ připomíná Drha.

To, že si poškození jednoho z advokátů nyní zvolí však neznamená, že v průběhu řízení nemohou přejít k jinému ze šesti stanovených.

Vývoj kauzy je pomalý

Policie požádala na přelomu roku poškozené o vyplnění dotazníku, jehož zpracování poškozeným trvalo několik měsíců. Informace z dotazníku jsou pro další postup zásadní pro identifikaci vazeb mezi osobami a dohledání peněžních toků.

„Paralelně s analytickou činností se policie ve spolupráci s obviněným Janatou snaží získat na bankovní účty Growing Way zpět finance, které byly určeny k obchodování a nalézaly se v různých peněženkách. Stahování těchto prostředků probíhá velmi pomalu,“ dodává advokát Ladislav Drha.

„Aktuálně Policie ČR zajistila finanční prostředky ve výši cca 850 milionů korun, které jsou zajištěny na účtech společnosti GROWING WAY s.r.o. a dalších cca 170 milionů korun na účtech Ondřeje Janaty,“ uvádí Radim Kubica s tím, že nelze vyloučit, že zajištěné prostředky budou rozdělovány právě v trestním, nikoliv insolvenčním řízení.