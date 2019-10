Jak naučit děti hospodařit s penězi? | E15.cz

Na první pohled jednoduchá otázka dává zabrat mnoha rodičům. Odpověď je přitom docela jasná. Své dítě stěží naučí správně hospodařit rodiče, kteří to sami neumějí. Máme pro vás tipy, jak vést děti k finanční gramotnosti.

Tuzemské banky zřizují bankovní účty pro děti už od šesti let. Založit jim je může jejich zákonný zástupce. Banky je nabízejí rády, protože v 18 letech přejde klient z dětského účtu na běžný a již zpoplatněný účet. A v případě potřeby úvěru se obrátí pravděpodobně i na tu banku, u které účet má.

Účty pro děti jsou vedeny zdarma a přes mobilní aplikaci mohou rodiče jednoduše sledovat pohyby na dětském účtu. Velkým lákadlem nejen pro děti, ale často i pro rodiče jsou pak i atraktivně vypadající debetní karty dokonce i s možností umístění vlastní fotky. A to je jenom začátek. Klient banky tak může jednoduše platit na internetu – rychle a přehledně. Podobná jednoduchost je i u vyřizování úvěrů a menších půjček, které může plnoletý zájemce vyřídit na tři kliknutí. Stejně rychle jako se dá vyřídit půjčka, se dá ale i spadnout do dluhové pasti a skončit u vyhlášení osobního bankrotu.

Jak tedy v dnešní době děti naučit hospodařit s penězi? Psychologové i finanční poradci se shodují na tom, že hospodaření s penězi je mnohdy až sekundární problém. To nejdůležitější, co by rodiče měli naučit své děti, je vnímání jejich vlastní vnitřní hodnoty. Ne z vnějšku a třeba i přes výkon ve škole, ve sportu, v lidušce a podobně, ale zevnitř.

Pro děti jsou stoprocentně prvními vzory rodiče v podstatě ve všem. Ve vztazích, jak zacházet se svým životem i s penězi. Chybou pak je vztahovat svou vlastní hodnotu k hodnotě něčeho.

V opačném případě se pak nelze divit, že si děti, mladí dospělí, ale i dospělí „svou hodnotu“ koupí na dluh. A to za situace, kdy převažující vzor nejen pro děti je dnes podle odborníků konzum. Včetně pasivní zábavy. Čímž ztrácíme zdravý pocit, včetně odpovědnosti k sobě i k druhým a samozřejmě také ke zdrojům, respektive k penězům. Co s tím? Zde je pár praktických rad pro rodiče: