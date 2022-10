Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění zdražila o 10 procent | E15.cz

Inflace je neúprosná. Nezdražují jen potraviny a energie, ale i stavebniny, práce nebo náklady na zdravotní péči. To vše se promítá i do parametrů pojistných smluv, které lidé uzavírají s pojišťovnami.

Podle obchodního ředitele skupiny Partners Jana Brejla výraznému zdražování pojistného zatím brání konkurenční prostředí. Také ale dodává, že pojišťovny se zvýšením cen již intenzivně zabývají. Hlavně u pojištění majetku, kde zdražují náhradní díly, stavebniny i práce. Inflace ale neovlivňuje jen nové pojistky, ale i ty již uzavřené.

„Bohužel si to stále uvědomuje málokdo. Totiž, že s rostoucí hladinou cen je nezbytné upravovat pojistné částky tak, aby z pojistného krytí bylo možné pokrýt nečekané výdaje,“ vysvětluje Jan Brejl.

Nejkritičtější situace je dle jeho názoru u životního pojištění, konkrétně pojištění invalidity a pracovní neschopnosti. Tedy tam, kde z pojistného plnění musí pojištěný pořídit zdravotní pomůcky, provést úpravy bydlení či vykrýt propad příjmů – například právě zvýšenou splátku hypotéky, ale i běžných základních potřeb.

Riziko je ale i v podpojištění nemovitostí

Riziko je ovšem i takzvané podpojištění nemovitostí. Mnozí pojištěnci s tím mají neblahou zkušenost. Pojišťovny jim nevyplatí sjednané pojistné plnění, když usoudí, že mají takzvaně podpojištěnou nemovitost.

„Dalo by se to přirovnat k efektu černého pasažéra. Cena pojištění se odvíjí od hodnoty pojištěné věci. Pokud vědomě či nevědomě platím nižší pojistné, než odpovídá hodnotě majetku, tak vsázím na to, že ‚šetřím‘, dokud nepřijde plnění,“ vysvětluje Jan Brejl.

Jako obranu proti podpojištění nemovitostí doporučuje třeba i jen prosté sledování ekonomického zpravodajství. Tvrdí, že ve chvíli, kdy se opakují zprávy o růstu cen nemovitostí, je dobré začít svou pojistku řešit.

„Ideální je, aby pojištěnec kontaktoval osobu, se kterou pojištění sjednal, a nechal si udělat revizi pojistné smlouvy. Obecně platí, že by k přehodnocení mělo docházet jednou, maximálně dvakrát ročně,“ vysvětluje.

Cenu nové pojistky pak podle něj určí, jak dlouho klient svou pojistku nerevidoval. Může to být v řádu desítek, ale i stovek korun.

„Pojistné produkty se vyvíjí a je možné, že si klient připlatí ‚pár korun‘, ale bude mít výrazně kvalitnější pojistné krytí a dodatečné služby – třeba asistenci při havárii,“ upřesňuje.

Zdražuje i autopojištění

Podle obchodního ředitele skupiny Partners lze již nyní sledovat zdražování autopojištění. Meziročně podle něj zdražila o cca deset procent kombinace povinného ručení a havarijního pojištění. Cenu povinného ručení dle jeho slov prozatím drží na úrovni roku 2021 konkurence na trhu.

„Průměrná cena povinného ručení se pohybuje na úrovni pěti tisíc korun. Kombinace povinného ručení s havarijním pojištění stojí v průměru 15,5 tisíce korun. Právě u této kombinace pozorujeme meziroční nárůst o deset procent,“ dodává.