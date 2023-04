Autonehoda a pojištění: Jak na výhodné vyřízení opravy auta? | e15.cz

Netuší v tu chvíli, která z nabízených variant je pro jejich vozidlo ta výhodnější. Stalo se to i 33leté Janě, u níž šlo navíc o vůbec první dopravní nehodu za její kariéru řidičky. Operátorka pojišťovny po ní požadovala rozhodnutí nejlépe okamžitě, aniž by jí přesně vysvětlila, o co konkrétně jde a podle čeho výběr zvolit.

„Pochopila jsem jen, že na fakturu znamená opravu auta, kdy si finanční vyrovnání mezi sebou vyřídí pojišťovna a vybraný autoservis, a tak jsem se hlavně kvůli pohodlí rozhodla pro tuto variantu,“ popisuje paní Jana.

A jak se později ukázalo, udělala dobře. I když šlo pouze o docela náhodný a krátce promyšlený výběr. Otázkou ale zůstává, čím se při rozhodování mezi likvidací škody na fakturu a na rozpočet řídit, aby nebyl poškozený škodný ještě více.

Oprava auta na fakturu a smluvní servisy

Před konečným rozhodnutím si mají lidé podle doporučení odborníků z oblasti likvidace škod na majetku uvědomit, že při volbě opravy na fakturu sice opravu servisu vyrovná pojišťovna, ale musí si obvykle vybrat jen z jejích smluvních partnerů.

„Pojišťovna se sítí smluvních partnerů chrání před použitím předražených náhradních dílů nebo nadceněné práce techniků či autoopravářů, která by šla za ní. Ve smluvních servisech si ceny a procesy oprav průběžně kontroluje,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Upozorňuje, aby poškozený vyžadoval nejen opravu na fakturu, ale také započtení znehodnocení vozu, jehož cena se jako havarovaného při prodeji snižuje. K tomu je vhodné využít znaleckého posudku.

Při opravě v jiném než smluvním servisu podle něj může dojít k rozdílům mezi zprůměrovanými cenami práce a náhradních dílů pojišťovny a dané autoopravny. Rozdíl pak musí uhradit majitel vozidla.

Pojistné plnění formou rozpočtu

Pokud se poškozený rozhodne pro pojistné plnění formou rozpočtu, je postup zpočátku o něco složitější. Především u zručnějších vlastníků starších vozidel ale může být tento způsob likvidace škod finančně výhodnější. Pojistná událost se opět nejprve hlásí pojišťovně, která má plnit.

Obvykle do tří pracovních dnů se poškozenému ozve její likvidátor, který obhlédne poškozené vozidlo a vyčíslí rozsah škody. Při lehčím poškození, jako je odřený lak či rozbité okno, přistupují některé pojišťovny k úspornější praxi, kdy likvidátor určí rozsah škod pomocí videohovoru a fotodokumentace.

„Podle likvidátorem určeného rozsahu škody pojišťovna vyčíslí konečnou výši pojistného plnění, přičemž vychází z průměrných cen práce a náhradních dílů s určitou procentní amortizací materiálu,“ vysvětluje David Kučera.

Peníze z plnění rozpočtem: jak je můžete využít?

Po stanovení ceny pojistného plnění už pojišťovna odesílá peníze na účet poškozeného. A je pouze na něm samotném, jak s penězi od pojišťovny skutečně naloží. Tedy, jestli je použije na opravu auta, nebo za ně pojede na dovolenou. Nicméně likvidaci škody rozpočtem doporučují odborníci především majitelům starších vozidel, nikoli novějších, jako měla paní Jana.

V neautorizovaných servisech totiž poškozený obvykle sežene díly, které bývají oproti těm originálním podstatně levnější. I cena práce je v těchto autoopravnách o něco příznivější.

„Plnění rozpočtem může být výhodné i pro majitele starších aut, kteří si jej dokáží opravit svépomocí, třeba doma v garáži, ačkoli vždy by při svých dovednostech měli myslet hlavně na bezpečnost,“ upozorňuje finanční poradce.

Volat, či nevolat Policii ČR?

Při dopravní nehodě, kdy nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, řidiči často tápou, zda k ní přivolat Policii ČR. Ne každý totiž dokáže určit, zda je vzniklá škoda na majetku nižší než sto tisíc korun. V takovém případě, pokud nedošlo k poškození majetku třetí osoby (například dalšího vozidla, veřejného osvětlení aj.), není nutné k incidentu volat policisty.

K pojistnému plnění pak pojišťovně postačí vyplněný a podepsaný záznam o dopravní nehodě s jejím nákresem. Doporučuje se ale také vytvořit fotodokumentaci celkového pohledu a detailů a podepsat s viníkem prohlášení o zavinění nehody. Případně si vzít kontakt na svědka nehody kvůli tomu, kdyby se viník později k zavinění nehody neměl.

„Když nejsou důkazní prostředky, vše za takové situace řeší špatně,“ vysvětluje David Kučera.

A dále zákon vždy hovoří o zřejmé škodě na zúčastněných vozidlech nebo věcech v nich přepravovaných do 100 tisíc korun. Nikdo tak nepředpokládá přesný odhad škody na stokoruny ani tisícikoruny.

„Pojišťovna by měla plnit i u likvidace škod převyšujících 100 tisíc korun bez přivolané Policie ČR, kdy poškozený nemohl předpokládat takový rozsah škody, protože nebyla na první pohled zřejmá,“ říká závěrem David Kučera.

Jedním dechem ale dodává: „Je dobré v případě pochybností volat tísňovou linku Policie ČR, protože takový hovor může pojišťovna vyžadovat, pokud by následně škoda 100 tisíc korun přesáhla. Objevily se bohužel případy, kdy pojišťovna odmítla plnění nad uvedenou škodu.“