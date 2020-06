Lidé stále častěji uzavírají rozšířené pojistné smlouvy | E15.cz

Lidé stále častěji uzavírají rozšířené pojistné smlouvy. Na druhé straně ale musí pojistník vždy počítat s tím, že pojistit „všechno“ také něco stojí. A právě v tom již lidé bývají opatrnější a často u nich při sjednání pojištění sehraje roli právě cena. To se při pojistné události ovšem může ukázat jako fatální chyba.

Pokud má být nemovitost skutečně dostatečně krytá pojištěním, nelze z něho cokoliv vynechat a už vůbec ne kvůli úspoře dvou či tří stokorun za rok. Šetřit se dá na jiných místech, ne však na pojištění střechy nad hlavou.

„Pokud už majitel nemovitosti potřebuje nějakou korunu na pojistném ušetřit, měl by šetřit porovnáním cen více pojišťoven a optimálním nastavením limitů, které opravdu potřebuje,“ vysvětluje Jiří Matusík.

Co je v ceně pojištění

Do ceny za pojištění nemovitosti se promítá účel jejího využití. Tedy jde-li o chatu, či rodinný dům k trvalému bydlení. Do ceny se promítá také charakter regionu, lokality, kde nemovitost stojí, ale i počet vedlejších budov a dalšího venkovního příslušenství. Důležité je i stáří nemovitosti, ale vůbec nejdůležitější roli v ceně pojištění sehrávají výše zvolených pojistných částek, pojištěných rizik a jejich jednotlivých limitů. To vše lze nastavit individuálně, anebo zvolit v takzvaném balíčku. K pojištění nemovitosti pojišťovny nejčastěji nabízejí i pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti všech členů rodiny, včetně domácích zvířat. Majitel tak sice zaplatí za balíček pojištění o několik stokorun ročně navíc, ale jeho majetek je chráněn kompletně.

Aktualizace smlouvy minimálně jednou za dva roky

V souvislosti s pojištěním nemovitosti je třeba upozornit také na nutnost pravidelné správy pojistné smlouvy nemovitosti. Její aktualizace sice může pojistné navýšit, ale majiteli zajistí plné krytí pro případ vzniku škody na majetku. Podle odborníků vyžadují častější kontrolu pojistných podmínek nemovitosti v metropoli a velkých krajských městech, a to kvůli rychlému růstu cen stavebních prací a materiálu v posledních letech. Je běžnou praxí, že domácnosti platí několik let naprosto stejnou částku a nemají potřebu si smlouvu každý rok kontrolovat či přepojišťovat. Jenomže, zjednodušeně řečeno, to, co před pár lety stálo korunu, dnes stojí korun pět. Dům pořízený před pár lety za čtyři miliony korun a pojištěný na čtyři miliony korun, dnes za ty samé peníze postavit už nepůjde.

„Ideální je zrevidovat podmínky pojistné smlouvy jak u pojištění nemovitosti, tak i pojištění domácnosti minimálně jednou za dva roky, a to ze dvou hlavních důvodů. Prvním je nárůst cen stavebního materiálu a druhým je zvyšující se cena práce,“ říká Jiří Matusík.

Přitom dodává, že s ohledem na rychlý růst cen nemovitostí v posledních letech by se pojistné smlouvy na nemovitosti třeba v Praze a Brně měly aktualizovat určitě každý rok.