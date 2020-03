Lovci nehod: Každý desátý Čech se nechá nachytat | E15.cz

Pojišťovny uvádí, že se těmto lovcům ročně upíše deset až patnáct řidičů ze sta. Ti potom za služby, které by měli od pojišťovny často zdarma, zaplatí desítky tisíc.

A přesto je to legální

Přesto, že vás tyto firmy mohou obrat o desetitisíce, většinou je jejich podnikání legální. „O podobných firmách víme, ale pokud nepřekročí zákon, policie proti nim zasahovat nemůže. O nehodě se většinou dozvědí z veřejně dostupných dopravních serverů. Navíc se svými vozy projíždějí v úsecích s vysokou nehodovostí, takže mohou být u nehody opravdu rychle. Na místě se potom prezentují jako autority, často například pomáhají řídit dopravu,“ popisuje policejní mluvčí Hana Rubášová.

Policie může zasáhnout pouze tehdy, když lovci při číhání na dopravní nehodu poruší dopravní předpisy. „Dál je to především na samotných řidičích, kteří jsou bohužel často ve stresu. V první řadě radíme, aby si každý pořádně přečetl, co podepisuje. Zda to například není plná moc, která podobné firmy opravňuje jednat jejich jménem podle sebe. Ještě lepší je nepodepisovat přímo na místě nic a nechat si podmínky smlouvy nejprve poslat mailem,“ radí Rubášová.

Ceash hunters mívají smlouvy se spřátelenými servisy, ze kterých vám zapůjčí náhradní vozy za co nejvyšší sazby. Od servisů tak získají vyšší provizi. Naprosto je nezajímají podmínky vaší smlouvy s pojišťovnou, kde budou limity, do jaké částky na den vám pokryjí náklady na vypůjčený vůz. Pokud překročíte, budete muset zaplatit ze své kapsy.

Využijte asistenční linku

Podle České kanceláře pojistitelů je nejlepší obrátit se na asistenční linku své vlastní pojišťovny. Její telefon je uvedený na zelené kartě. Pokud nemůžete číslo z nějakého důvodu najít, můžete využít nonstop linku 1224. Tu Česká kancelář pojistitelů zřídila právě pro tyto případy.

„Volající řidiči dostávají záruku, že vzniklou situaci vyřeší smluvní asistenční společnost jejich pojišťovny, a nikoliv často předražené nesmluvní odtahové služby, čímž se vyhnou dalším nepříjemnostem,“ potvrzuje výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. Může se totiž stát, že volající ani neví, u které pojišťovny auto pojištěné má. Mnohdy může jít o auto půjčené. Operátor na lince pak smlouvu vyhledá podle registrační značky vozidla.

Aplikace

Pojišťovny se snaží pomoc řidičům urychlit a zjednodušit. Slouží k tomu různé aplikace. Ty dokážou pomocí GPS lokalizovat poškozené vozidlo a vyslat na místo odtahovou službu, aniž by řidič musel přesně popsat místo nehody. „Stačí naťukat do mobilu základní informace a odtahovka ho na mapě najde s přesností na metr. Řidič naopak v aplikaci vidí, že je pomoc na cestě a jak se přibližuje,“ potvrzuje Maťašeje.

Konkrétní příklad

Špatnou zkušenost si ze spolupráce s lovci nehod nedávno odnesla jedna z klientek Direct pojišťovny. „Lovci nehod řidičku oslovili bezprostředně po nehodě a slíbili jí zapůjčení náhradního auta zdarma. Vše prý proplatí pojišťovna. Firma ale ženě zařídila příliš drahé náhradní vozidlo,“ popisuje mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje. Půjčené auto neodpovídalo denní sazbě, na kterou měla od pojišťovny nárok. Klientka se ale v třídách a kategoriích aut nevyznala, proto ji ani nenapadlo, že může být něco špatně. Podle podmínek pojišťovny mohla žena využít vůz do 1 200 korun za den. „Od půjčovny ale dostala auto za 2 200 korun za den. Doplatek se za celou dobu půjčení vyšplhal na dvacet tisíc korun, a protož klientka podepsala smlouvu s firmou, která jí auto půjčila, peníze požadovala firma přímo po ní,“ upozorňuje Maťašeje.